Общественная палата РФ: Многодневное голосование работает

Глава координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал о ходе наблюдения за выборами разного уровня, которые проходят в подавляющем большинстве регионов страны. Он сделал вывод, что "многодневное голосование работает".

Напомним, что голосование в этом году проходит с 11 по 13 сентября.

Тенденциями выборов стало увеличение явки и снижение количества нарушений, заявил Григорьев, выступая в ЦИК РФ. По его словам, отмечается большая активность избирателей - явка "выше, чем в предыдущие разы". Одновременно наблюдатели фиксируют снижение количества жалоб на нарушения. Такой вывод в ОП РФ сделали, исходя из информации с горячих линий, а также непосредственно от наблюдателей.

- Мы видим, как оперативно избиркомы принимают решения в связи с неправомерными действиями, и не сомневаемся, что все это будет расследоваться, - подчеркнул глава совета. - Наши наблюдатели это мониторят.

Вместе с тем есть тенденция увеличения количества фейков, связанных с выборами, добавил Григорьев. "И одновременно мы видим общественный контроль, который организован на высоком уровне", - отметил он.