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12.09.2020 00:01
Рубрика: Власть

В России наступил "день тишины" на выборах всех уровней

Текст: Галина Мисливская
С 00:00 субботы, 12 сентября, во всех регионах России, где проходят выборы, наступил "день тишины".

Это значит, что агитация за партии и кандидатов, которая началась за 28 дней до выборов, прекратилась с полуночи субботы. Запрет действует до окончания голосования, то есть до 20:00 по местному времени 13 сентября.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Исключение составляют только ранее размещенные агитационные плакаты и баннеры, но они должны находиться не менее чем в 50 метрах от избирательных участков.

Со следующего года эти правила несколько изменятся. В июле федеральный парламент принял поправки в закон об основных гарантиях избирательных прав, которые позволяют избиркомам в регионах самостоятельно определять, сколько дней у них продлятся выборы - один, два или три.

"День тишины" будет объявляться накануне первого дня голосования. Если оно трехдневное, то в четверг, если двухдневное - в пятницу.

В этом году голосование трехдневное, однако 11 и 12 сентября формально считаются днями досрочного голосования, поэтому "день тишины" объявлен накануне основной даты выборов - 13 сентября.

Напомним, с 11 по 13 сентября в 18 регионах голосуют за кандидатов в губернаторы, еще в двух субъектах высших должностных лиц выберут депутаты законодательных собраний. В 11 регионах назначены выборы новых составов парламентов. В 22 административных центрах субъектов РФ выбирают городские думы. Выборы проходят в 83 регионах, всего - более 9 тысяч кампаний.

По итогам Единого дня голосования планируется заместить более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. За них борются почти 156 тысяч кандидатов. За ходом процесса следят 237 тысяч наблюдателей.

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