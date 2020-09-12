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12.09.2020 13:40
Рубрика: Власть

Памфилова: Не будем давать спуска авторам фейков о голосовании

Текст: Татьяна Замахина
Места для придомового голосования оборудованы в соответствии с требованиями Центральной избирательной комиссии, однако в связи с этой темой возникает немало домыслов. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она призвала "не давать спуска" авторам фальсификаций.

Накануне Элла Памфилова уже заявляла, что публикации в интернете о голосовании на багажниках автомобилей в ряде регионов РФ являются ложными. На второй день голосования (напомним, выборы в нынешнем году проходят 11-13 сентября) она продолжила эту тему.

Фото: Сергей Фадичев/ТАСС
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- Мы будем развенчивать волну, которую продолжают на этом голосовании, - заявила глава ЦИК. - Поэтому мы будем каждый случай разбирать, что на самом деле, как на самом деле все организовано это голосование. Я знаю по тем материалам, которые давали наши коллеги, что все серьезно, и места эти оборудованы так, как надо.

Она привела пример, как действуют авторы провокаций. "Когда только приезжают наши комиссии, только начинают оборудовать места, открывают машины, тут же появляются из-под кустика ожидающий, видимо выслеживающий человек, задача которого дискредитировать это голосование, - рассказала Памфилова. - Он фотографирует открытую машину и интерпретирует это так, что это голосование на багажнике".

Глава ЦИК обещала "не давать спуска тем, кто это фальсифицирует".

Кроме того, Памфилова обратилась к региональным избирательным комиссиям с просьбой снимать видеоролики о том, как на самом проходит голосование на придомовых территориях, чтобы развеять слухи о якобы "голосовании на багажниках и пеньках".

- Мы сейчас называем это шутя голосованием на пеньке. А на самом деле - очень серьезные требования к тому, как оно должно быть организовано, - подчеркнула Памфилова.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Глава ЦИК также заявила, что необходимо "всем наблюдателям, включая резерв наблюдателей, обеспечить проход на места для голосования".

Между тем, согласно представленным комиссией данным, "Единая Россия" направила на выборы более 56 тыс. наблюдателей, КПРФ - 15,6 тыс. наблюдателя, ЛДПР - 8,8 тыс., "Справедливая Россия" - 4,7 тыс., "Новые люди" - 4,7 тыс. наблюдателей, "Партия Роста" - почти 900, партия "Яблоко" - более 200 наблюдателей.

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