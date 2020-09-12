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12.09.2020 14:23
Рубрика: Власть

Памфилова не исключила изменений в системе голосования по итогам выборов

Текст: Татьяна Замахина
ЦИК РФ по итогам сентябрьских выборов в этом году будет готов совершенствовать систему голосования, чтобы она стала более удобной для избирателей. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Напомним, что голосование в этом году проходит с 11 по 13 сентября. На придомовых территориях в 28 регионах разрешено сделать свой выбор в первые два дня, а в основной день голоса граждане смогут отдать традиционным способам - на избирательных участках, напомнила председатель ЦИК.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- По итогам выборов будем смотреть, что удалось, а что не получилось, как совершенствовать систему голосования в интересах избирателей, - сказала она.

Центризбирком на своем заседании разобрал несколько нарушений, с которыми разбираются в регионах.

- На сей момент у нас не так много нарушений, - сказала Элла Памфилова. - Быстрая реакция и со стороны самих комиссий, и в одном случае - наблюдатели сработали. Коллеги правильно отреагировали, правильные выводы сделали. Держим руку на пульсе.

Ранее сегодня глава комиссии подняла тему фейков: она заявила, что в ЦИК будут развенчивать волну фальсификаций и не дадут спуска их авторам. Кроме того, она обратилась к региональным избирательным комиссиям с просьбой снимать видеоролики о том, как на самом проходит голосование на придомовых территориях, чтобы развеять слухи о якобы "голосовании на багажниках и пеньках".

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