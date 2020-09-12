Памфилова рассказала о регионах с самой высокой явкой на выборах

Напомним, что голосование проходит с 11 по 13 сентября в 83 регионах, из них в 18-ти - прямые выборы высших должностных лиц.

На губернаторских выборах после первого дня голосования самая высокая явка зафиксирована в Татарстане (27,52%), сообщила председатель ЦИК. При этом самая низкая активность избирателей - в Иркутской области (8,11%).

На выборах в законодательные органы государственной власти субъектов самая высокая явка - в Белгородской области (24,12%), самая низкая - в Новосибирской области (7,08%). Этот вид выборов проходит в 11 регионах.

Памфилова подчеркнула, что данные пока промежуточные.