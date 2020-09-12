Почему российский авторынок вновь вернулся к падению

После июльского роста продажи новых машин в нашей стране по итогам прошлого месяца вновь ушли "в минус". В дальнейшем падение спроса на авторынке, судя по всему, будет только усиливаться.

Купили, сколько было

Июльский всплеск продаж автомобилей, которому так радовались участники рынка, похоже, вышел им боком. Напомним, с открытием дилерских центров после карантина россияне не сразу ринулись за новыми машинами. Однако в июле желающие обновить личный транспорт поспешили сделать это из-за ожидаемого роста цен на фоне ослабления рубля. В результате повышенный спрос уже в июле вызвал нехватку автомобилей у дилеров, а в прошлом месяце, когда многие автозаводы останавливали свои конвейеры на плановые летние каникулы, проблема дефицита только обострилась.

Так, по итогам августа российский авторынок ушел в символический минус - на 0,5%, составив 137,5 тыс. машин, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса. С учетом провальных месяцев продаж из-за действующего ранее в стране режима самоизоляции, реализация новых автомобилей с начала года снизилась на 16,9% до 880,2 тыс. единиц.

"На итоги августовских продаж повлиял дефицит автомобилей на складах дилеров. Покупательский спрос держится на высоком уровне - если бы автомобили были в наличии, думаю, каждый дилер мог бы продать как минимум на 20% больше. Нехватка товарных запасов - актуальная на сегодняшний день проблема. По многим брендам доступность крайне низкая, по некоторым - ситуация катастрофическая", - сетует генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин.

По словам заместителя руководителя направления продаж новых автомобилей ГК "Автомир" Алексея Шибакова, самыми востребованными и дефицитными моделями остаются кроссоверы среднеценовых марок. Уже к ноябрю большинство производителей ожидают возвращение объема поставок автомобилей локальной сборки на стандартный уровень. Ситуация по импорту несколько хуже: многие популярные модели и модификации нужно будет ожидать вплоть до ноября - декабря 2020-го, если минимальные запасы дилеров не устроят клиента. Согласно прогнозам ГК "Автомир", по большинству востребованных марок ситуация должна нормализоваться к концу октября, при этом по некоторым моделям дефицит будет продолжаться до конца первого квартала 2021 года.

Завезут по новым ценам

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Показательно, что именно состояние складских запасов у разных автопроизводителей во многом определило их результаты продаж по итогам августа. Среди лидеров рынка снижение реализации в прошлом месяце показали АвтоВАЗ, Renault, Toyota и Nissan. А вот Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda, напротив, смогли увеличить продажи.

Впрочем, рост интереса к последним отчасти вызван появлением новинок, таких как кроссоверы Kia Seltos и Skoda Karoq, а также обновлением бестселлеров марок: Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Hyundai Creta и Solaris. Стоит при этом отметить, что в ближайшее время пройдет обновление и самая популярная в России иномарка Kia Rio - ее производство уже стартовало на заводе компании в Петербурге.

Что касается дальнейших перспектив российского авторынка, то в начале сентября дилеры наблюдают некоторое снижение покупательской активности, что может говорить о постепенном исчерпании отложенного спроса, сформировавшегося в период карантина. Не способствуют трафику в автосалонах и сохраняющийся дефицит популярных моделей на складах, а также изменение цен, о котором объявили некоторые автопроизводители.

По мнению Дениса Петрунина, нестабильность рубля по отношению к мировым валютам негативно влияет на динамику авторынка и покупательский настрой. В свою очередь, рост цен на импортные автомобили снижает оптимизм автопроизводителей в отношении российского рынка, и они корректируют планы по поставкам в меньшую сторону. В связи с этим изобилия импортируемых машин на российском рынке до конца года не предвидится. Кроме того, локализованные марки имеют импортные комплектующие, а значит цены на автомобили российской сборки также будут расти.

"В целом на российском авторынке в сентябре можно ожидать небольшое снижение активности покупателей в связи с началом нового учебного года, а также тем, что еще несколько стран возобновляют авиаперелеты, и, возможно, некоторая часть клиентов захочет воспользоваться данной возможностью и возьмет отпуска. Также на продажи, конечно, продолжит влиять доступность автомобилей в наличии и поставке", - резюмирует председатель правления АГ "Авилон" Андрей Павлович.