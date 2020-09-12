Дело возбуждено по факту крушения самолета в Московской области

- Следствием по факту крушения легкомоторного самолета в Щелковском районе Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), - заявила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская.

По ее словам, установлено, что сегодня вечером, легкомоторный самолет SportStar под управлением пилота (он же собственник воздушного судна) 1969 года рождения с пассажиром на борту, вылетев с аэродрома г.о. Черноголовка, потерпел крушение в Щелковском районе Московской области.

От полученных телесных повреждений находившиеся на борту погибли.

Следователи до сих пор продолжают осмотр места происшествия с применением криминалистической техники, назначены экспертизы, допрашиваются очевидцы, организован комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося.

Расследование уголовного дела продолжается.