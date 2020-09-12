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12.09.2020 14:35
Рубрика: Происшествия

После крушения легкомоторного самолета под Тамбовом возбуждено дело

Текст: Елена Шулепова (Тамбов)

В Тамбовской области после крушения легкомоторного самолета в Мичуринском районе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Фото: iStock
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По данным регионального главка МЧС, информация о жесткой посадке самолета в поле вблизи села Ново-Никольское поступила накануне в 19:28. Оперативная группа Мичуринского пожарно-спасательного гарнизона,имея приблизительные ориентиры, обнаружила разбившийся самолет Х32 "Бекас". Пилот аэроплана погиб.

По факту крушения аэроплана была организована проверка. Как установили следователи, 53-летний пилот проводил обработку полей химикатами с самолета.

В ходе осмотра места происшествия с применением криминалистической техники появилась версия, что в этом полете были нарушены "Правила безопасности движения и эксплуатации воздушного судна". В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ. Следователями назначены ряд экспертиз, изъяты образцы топлива. Ведется допрос свидетелей. Обстоятельства крушения выясняются.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

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