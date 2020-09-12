Роспотребнадзор: Законно ли требовать от школьников носить маски

Новости

Инфекционист озвучил возможную дату завершения пандемии COVID-19 в США 07:08
Российские летчики помогли потушить пожары в горах сирийской Латакии 07:05
Бразильская Амазония снова потеряла в августе рекордное количество лесов 06:29
Российские космонавты впервые выйдут в открытый космос из нового модуля МКС 06:28
Американский журнал разоблачил "секретное" оружие Трампа 05:59
Синоптики перечислили регионы и сроки прихода "бабьего лета" 05:40
Праздничным пуском фонтанов под фейерверк отметят 315-летие Петергофа 03:32
Класс испанской принцессы ушел на карантин из-за COVID-19 02:56
Первая партия вакцины от COVID-19 направлена в регионы 01:56
РФПИ: Российской вакциной заинтересовались еще 5 штатов Бразилии 00:40
Федор Чудинов защитил пояс WBA, нокаутировав Умара Садика 00:24
Обвиняемые в убийстве Флойда полицейские пытаются возложить вину друг на друга 00:19
Города штата Орегон в панике покинуло около полумиллиона жителей 00:05
На выборах в парламент Боливии Моралеса заменил производитель коки 11.09.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 11.09.2020
Захарова напомнила о безальтернативности Минских договоренностей 11.09.2020
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру 11.09.2020
В Apple разъяснили ситуацию с приложениями телеканалов из РФ на Украине 11.09.2020
В Германии ресторатор хотел присвоить помощь пострадавшим от пандемии 11.09.2020
Суд Мюнхена запретил две масштабных акции против пандемии 11.09.2020
Подростку предъявлено обвинение в порче лондонской статуи Черчилля 11.09.2020
В Тамбовской области рухнул аэроплан 11.09.2020
Премьеру "Чудо-женщины 1984" снова перенесли 11.09.2020
Путин: "Кинотавр" определяет основные тенденции развития кинематографа в РФ 11.09.2020
Netflix готовит сиквел "Птичьего короба" 11.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
12.09.2020 07:00
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Законно ли требовать от школьников носить маски

Текст: Ольга Бухарова, Ксения Колесникова
В "Российской газете" прошла "Горячая линия", на которой родители, представители федеральных и региональных ведомств обсудили, как в школах начался учебный год?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Речь шла и о том, как должна быть организована в школах защита от распространения новой коронавирусной инфекции. На эти вопросы отвечала Ирина Шевкун, начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора. Родители из Ярославля интересовались: правомерно ли требовать, чтобы ученики носили маски за пределами класса?

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Что показали первые дни учебного года в школах

Ирина Геннадьевна напомнила, что Роспотребнадзор разработал санитарные правила для образовательных организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. "Требования о том, что дети должны находиться в школе в масках, в этих правилах нет", - подчеркнула Ирина Шевкун.

Другую ситуацию активно обсуждает родительское сообщество в Нижегородской области. Она касается госпитализации детей, у которых в школе обнаружили температуру 37 градусов и выше. Если до родителей учителя не дозвонятся, то ребенка могут увезти в больницу. Это подтвердил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин. Родители спрашивают: где потом искать ребенка, которого увезла скорая? А если он в школу не берет с собой телефон? Насколько правомочны эти действия?

"Согласно нашим правилам, - авторитетно заявила Ирина Шевкун, - если у ребенка была выявлена температура в школе, он должен быть немедленно переведен в отдельное помещение".

Недавно "Российская газета" писала, что в школах Ивановской области от учеников требуют чек-листы - справки о состоянии здоровья. Только ежедневно их должны заполнять не медработники, а родители. Там восемь пунктов. И нужно указать не только, была ли у ребенка температура или нет, но и выезжал ли он в этот день за пределы региона и на каком транспорте. Как Роспотребнадзор к таким циркулярам относится?

"Это не может быть выходом из положения, - считает Ирина Шевкун. - Такого требования в наших санитарных правилах нет. Если у нас прописано, что должна быть организована термометрия на входе в организацию, то заменять ее некими чек-листами нельзя. Потому что сразу возникает вопрос: этот чек-лист заполнялся родителям накануне вечером или утром".

Возможно, предположила представитель Роспотребнадзора, в школе решили применить такие чек-листы с тем, чтобы быть уверенными, что ребенок не контактировал, не выезжал или еще что-то. "Но в любом случае, - подчеркнула Ирина Шевкун, - эти чек-листы не могут заменять тех требований, которые прописаны в санитарных правилах Роспотребнадзора. Они не отменяют необходимость прохождения утреннего фильтра на входе в школу, это недопустимо".

Полную версию материала по итогам "Горячей линии" читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

В регионах Общество Общество Здоровье Общество Образование Правительство Роспотребнадзор Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Приволжье ЦФО Ярославская область ПФО Нижегородская область ЦФО Ивановская область Стандарты для школы

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Первая партия вакцины от COVID-19 направлена в регионы
Синоптики перечислили регионы и сроки прихода "бабьего лета"
В Госдуме осудили решение Apple изъять приложения российского ТВ на Украине
В Минобороны предложили убрать из запрещенных боевые отравляющие вещества
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа