Новости

"Динамо" одержало первую в сезоне победу в КХЛ 18:04
"Арсенал" разгромил "Фулхэм" в первом туре чемпионата Англии 17:56
Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек коронавируса в вузах 17:53
Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса 17:33
Парижская полиция задержала 200 участников акции "желтых жилетов" 17:11
В Новороссийске врачи спасли пациента с редким синдромом Мириззи 16:45
Источник: Пашаев оценил свои услуги Ефремову в 11 млн рублей 16:31
"Тамбов" обыграл "Уфу" в матче седьмого тура РПЛ 16:26
Сервис Hulu передумал экранизировать фэнтези-роман Стивена Кинга 16:06
В Instagram Анастасии Заворотнюк впервые за полгода появился новый пост 15:56
Месси сохранил капитанскую повязку в "Барселоне" 15:48
Трейлер: по "Пикнику на обочине" снимут аниме-сериал с лесбиянками 15:38
У берегов Южной Кореи сгорело и затонуло судно 15:33
Более 100 тысяч иностранных студентов еще не въехали на учебу в Россию 15:25
Лавров раскрыл реакцию России на санкции Запада 14:45
В центре имени Хруничева нашли заряд времен Великой Отечественной войны 14:40
После крушения легкомоторного самолета под Тамбовом возбуждено дело 14:35
В Иране казнили 27-летнего борца Навида Афкари 14:32
Общественная палата РФ: Многодневное голосование работает 14:17
Производство электромобилей Volkswagen хотят наладить на Украине 14:01
Мишустин поручил Минэнерго и Минстрою контролировать отопительный сезон 13:36
Борис Джонсон обвинил ЕС в попытке расчленить Великобританию 13:30
Кабмин одобрил внесение изменений в ежемесячные выплаты многодетным семьям 13:25
СМИ: Северная Корея расширяет производство красного вина и шампанского 13:21
Число пассажиров МЦД достигло 100 миллионов 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
12.09.2020 17:33
Рубрика: Культура

Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Конкурс новой концепции мавзолея Ленина на Красной площади не предполагает его сноса. Об этом "Интефаксу" заявил глава Союза архитекторов РФ Николай Шумаков.

Фото: РИА Новости
Первый Мавзолей для Ленина помогали строить нэпманы

"Это творческий, а не политический конкурс, - уточнил Николай Шумаков. - Мы не собираемся ни сносить, ни выносить тело Ленина, мы пытаемся архитектурно осмыслить его судьбу".

По словам главы творческого союза, конкурс как раз и задумывался для привлечения внимания к мавзолею и его сохранению. "Мы очень переживаем за судьбу мавзолея, потому что в последнее время идут какие-то поползновения по его сносу", - добавил Николай Шумаков. Одна из базовых идей союза - использование мавзолея как филиала музея архитектуры имени Щусева на Воздвиженке.

Ранее "РГ" сообщала об объявленном конкурсе новых концепций мавзолея. Новость об этом вызвала широкий резонанс, особенно среди коммунистов, для которых мавзолей является одним из главных символов страны.

В регионах Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Дискуссия о В.И. Ленине

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Лавров раскрыл реакцию России на санкции Запада
Кабмин одобрил внесение изменений в ежемесячные выплаты многодетным семьям
ЦБ рассказал о новой волне мошенничеств в помощью голосового меню банка
Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса
Чем удивила Московская международная книжная ярмарка
Александринский театр станет многонациональным на новой сцене в Москве