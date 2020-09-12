Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса

Конкурс новой концепции мавзолея Ленина на Красной площади не предполагает его сноса. Об этом "Интефаксу" заявил глава Союза архитекторов РФ Николай Шумаков.

"Это творческий, а не политический конкурс, - уточнил Николай Шумаков. - Мы не собираемся ни сносить, ни выносить тело Ленина, мы пытаемся архитектурно осмыслить его судьбу".

По словам главы творческого союза, конкурс как раз и задумывался для привлечения внимания к мавзолею и его сохранению. "Мы очень переживаем за судьбу мавзолея, потому что в последнее время идут какие-то поползновения по его сносу", - добавил Николай Шумаков. Одна из базовых идей союза - использование мавзолея как филиала музея архитектуры имени Щусева на Воздвиженке.

Ранее "РГ" сообщала об объявленном конкурсе новых концепций мавзолея. Новость об этом вызвала широкий резонанс, особенно среди коммунистов, для которых мавзолей является одним из главных символов страны.