На Кубани в первый день проголосовали более 900 тысяч избирателей

В пятницу, в первый день проведения досрочного голосования, в выборах в Краснодарском крае приняли участие 924563 избирателя. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

Напомним, накануне в 8.00 на Кубани открылись 2799 постоянных избирательных участков, на которых в течение двух дней - с 11 по 12 сентября - избиратели имеют возможность проголосовать досрочно на выборах, назначенных на единый день голосования 13 сентября. Такое решение принято ЦИК для того, чтобы избежать скопления людей и свести к минимуму риск заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, на Кубани насчитывается свыше 4,2 миллиона избирателей. В течение трех дней жители будут выбирать губернатора региона, глав сельских поселений и муниципальных депутатов: всего в крае в этом году проходит 79 избирательных кампаний. Из крупнейших - выборы губернатора края и нового состава городской думы Краснодара.