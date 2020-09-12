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12.09.2020 21:00
Рубрика: Спорт

В Ялте Кубок мира по хай-дайвингу выиграл француз

Текст: Олег Широков (Ялта)
Фото: Олег Широков/ РГ Фото: Олег Широков/ РГ
Фото: Олег Широков/ РГ

В Ялте прошел Кубок мира по хай-дайвингу CRIMEA HIGH DIVING WORLD CUP 2020, победителем которого вновь стал Гэрри Хант, который еще год назад был гражданином Великобритании, а теперь по зову сердца стал французом.

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В предыдущие три года Кубок организовывали в Симеизе, и он имел иное название - клифф-дайвинг, так как спортсмены прыгали с знаменитой скалы Дива. В этом же году общественная организация "Фрирайт" установила огромную конструкцию прямо в центре Ялты - на морском причале, что, впрочем, не мешало проведению плановых экскурсионных прогулок на катерах.

- Такой системы нет нигде в мире, - рассказал председатель КРОО "Фрирайт", вице-президент Российской федерации по прыжкам в воду Анри Канунов. - В других странах есть подобные сооружения, но они более громоздкие, и их установка занимает много времени. А эту легко разобрать и на машинах перевести в любое место Крыма, а то и России… В 2019 году глава Крыма Сергей Аксенов поддержал нас финансированием на проектировку и изготовление этой вышки, и мы создали единственную в мире модульную вышку, первым местом установки которой стала Ялта!

В этом году соревновались 13 спортсменов из разных стран мира, включая Колумбию и Люксембург. Строгие судьи оценивали все - и качество прыжка, и его сложность, и борьбу спортсмена с погодными условиями… В результате третье место занял российский спортсмен Никита Федотов.

- На меня очень сильно повлиял сильный ялтинский ветер, - рассказал он, - в моей жизни еще не был опыта прыжков с таким сильным потоком. Видимо поэтому я и занял лишь третье место. Но я буду стараться, чтобы подобные явления природы на меня больше не влияли…

Второе место у румынского спортсмена Константина Поповича.

- Я впервые приехал в Крым, - поделился впечатлениями он, - я никогда не видел это замечательное место, хотя побережье Ялты мне сильно напомнило берег Румынии. Впрочем, мы тут от вас совсем рядом находимся - всего в двух часах езды.

На вопрос о санкциях румынский спортсмен рассказал, что он их не боится, ведь главное - спорт!

Самое интересное - чемпионат выиграл опять Гэрри Хант. Но в этом году уже выступал не как гражданин Великобритании, а как гражданин Франции (мы уже рассказывали читателям "РГ", что у него большая любовь во Франции, потому он и решил сменить свою национальную принадлежность).

Мы пообщались со спортсменом еще задолго до соревнований и пожелали ему и в этот раз победить.

- А что если ты в этом году не смеешь стать сильнейшим, - спросили мы его, и займешь лишь второе, а то и третье место?

- Я буду стараться изо всех сил, - сказал Гэрри. - Спорт есть спорт, и все равно, кто бы ни победил, я буду рад за него - из какой бы страны они ни были.

Фото: РИА Новости
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- Некоторые СМИ писали, что ты боишься высоты?

- Если честно, то да, я ее боюсь. Но только если снизу трава, асфальт, что угодно, только не вода! Она - моя родная стихия и зовет меня к себе!

Во время награждения в этот раз первым проиграли не "Боже, храни королеву", а "Марсельезу", но когда мы спросили спортсмена, что он почувствовал от такой замены гимна, то он с удивлением спросил - а что - было что-то другое?

Чемпион рассказал, что ему очень понравился полуостров, и он мечтает приехать сюда не как спортсмен, а как просто отдыхающий, чтобы не напрягаться во время соревнований, а просто отдохнуть на благословенной земле Крыма…

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