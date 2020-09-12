Резонанс: Милов должен ответить за оскорбления Рошаля

Оскорбления оппозиционером Владимиром Миловым доктора Леонида Рошаля возмутительны, считает исполнительный директор "Россия Сегодня", член СПЧ Кирилл Вышинский.

Он заявил в интервью "Газете.ру", что слова Милова отсылают нас "к совершенно бесчеловечной, антигуманитарной идеологии нацизма и его представителям, которые были связаны в том числе и с медицинской отраслью". При этом Вышинский подчеркнул, что не хочет повторять высказывания политика в адрес детского хирурга.

"Социальные сети - это странная территория, где, как кажется, можно все: оскорблять, унижать, разжигать и т.д. Но то, что касается конкретно Милова, его оскорблений в отношении очень уважаемого, заслуженного и высококвалифицированного человека с репутацией серьезного гуманиста, я бы специально употребил этот термин, может быть, даже выдающегося, мне кажется это просто возмутительным, - отметил Вышинский. - Я считаю, что рано или поздно за такие вещи нужно наказывать. Естественно, в каком-то законном порядке. Любые оскорбления, сами по себе, не красят человека, но когда они употребляются в отношении доктора Рошаля то, что говорил, вернее, писал Милов, мне кажется, что наказание должно быть показательным в этих случаях. Просто для того, чтобы задекларировать, что у нас все-таки есть общегуманитарные принципы, ценности, которые мы не отдадим на поругание таким людям типа Милова".

Милов высказался в адрес Леонида Рошаля после того, как тот опубликовал открытое письмо к немецким коллегам с предложением создать международную группу для расследования дела об истории болезни Алексея Навального. На YouTube канале Милов назвал детского доктора "преступником" и отвратительно высказался в связи с его почтенным возрастом.

По поводу письма Рошаля также резко высказалась жена Навального Юлия. В ответ Рошаль обратился к ней в соцсетях, сказав, что не верит, что это она написала ему "некорректное письмо". Детский доктор в этом сообщении также пожелал скорейшего выздоровления Алексею Навальному. Это сообщение перепостил Милов, прокомментировав: "Доктор Менгеле". Таким образом, он сравнил детского хирурга с нацистским врачом, который ставил чудовищные эксперименты на узниках в концлагерях.

"История отвратительная. Даже безотносительно персоны Рошаля, такие сравнения находятся за пределами норм морали и этики. Такие вещи нельзя произносить в адрес любого человека, тем более в открытом пространстве", - считает коллега Рошаля, генеральный директор НМИЦ кардиологии, академик РАН Сергей Бойцов.

"Леонид Михайлович имеет международный авторитет, причем не только как врач, но и как гуманист. Как человек, который много сделал для людей в таких ситуациях, как теракты в Беслане и на Дубровке. Такой поступок против него должен быть рассмотрен в суде, но только по решению Рошаля, может он решит проигнорировать это. Но вообще стоит наказать, чтобы неповадно было", - цитирует Бойцова "Взгляд".

Леонид Рошаль признан заслуженным детским врачом, он лечил и спасал детей во множестве военных конфликтов, в том числе в Нагорном Карабахе, и во время Чеченской войны. У Рошаля множество государственных наград России и международных наград. Так, он награжден почетной медалью "За заслуги по осуществлению защиты прав человека" Международного комитета по защите прав человека при ООН в 2013 году и имеет почетное звание "Детский доктор мира". И сегодня, не смотря на возраст (87 лет), Леонид Рошаль продолжает трудиться в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, которым он руководил в течение многих лет, а также возглавляет Национальную медицинскую палату.

В поддержку Рошаля выступило множество людей разных профессий и взглядов.

"Поддерживаю всех, кто считает, что Милов должен понести ответственность за оскорбление доктора Рошаля. Такое поведение по отношению к уважаемому врачу, тем более, старше его по возрасту, надо пресекать на корню", - заявил заместитель секретаря Общественной Палаты России, директор Музея Победы Александр Школьник "Газете.ру". По его мнению, в противном случае будет создан прецедент, когда безнаказанно оскорбляют человека старшего поколения.

Журналист и писатель Илиас Меркури назвал поступок Милова низостью, а публицист Михаил Шахназаров отметил, что оппзиционер слишком многое себе позволяет.

В свою очередь, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что есть все основания для привлечения Милова к административной ответственности.

"Выходки, которые позволил себе Милов, заключаются в оскорблении заслуженного врача с мировой репутацией. Одно дело, когда он занимается оппозиционной политической деятельностью, полемизирует со своими политическими противниками или на грани фола или переходя эту грань. Другое дело, когда речь идет о прямом оскорблении врача, человека, гражданина", - сказал Коротченко "Взгляду".

Публицист Леонид Дегтярев также считает необходимым привлечь Милова, как минимум, к административной ответственности. По его мнению, высказывания Милова можно квалифицировать по п. 2 ст. 5.61 "Оскорбление". В этом случае Милову и YouTube-каналу, где он выступил, в случае признания их виновными, грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Юрист Илья Ремесло уверен, что Милов "наговорил на полный набор статей", административных и уголовных. В своем канале в Instagram юрист заявил, что статьи могут быть как административными, так и уголовными - от оскорбления до клеветы.