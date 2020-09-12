Постановление правительства Ростовской области от 11 сентября 2020 года № 794 "Об особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Установить, что на территории Ростовской области возобновляется проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием зрителей, при условии размещения зрителей в количестве не более 40 процентов от максимально возможного заполнения зрительских мест, с равномерной рассадкой зрителей, дезинфекции контактных поверхностей перед проведением указанных мероприятий, ношения зрителями масок (респираторов).

2. Установить, что положения подпункта 1.4 пункта 1 постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" не применяются со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых возобновляется в соответствии с настоящим постановлением, обеспечить соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, принятых в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствующих отраслях (сферах) (при их наличии).

4. Обязать работодателей обеспечить соблюдение:

требований о ношении работниками лицевых масок либо респираторов;

рекомендаций для работодателей по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приведенных в приложении № 5 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272.

5. Установить, что постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 применяется с учетом особенностей, установленных настоящим постановлением.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 11 сентября 2020 г.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев







