Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
12.09.2020 09:50
Рубрика: Российский автопром

Создатель нашумевшего "Шерпа" запатентовал новую модель

Текст: Валерий Карташов
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

Автор знаменитого отечественного вездехода "Шерп" - Алексей Гарагашьян - запатентовал свою новую модель - AG 20. Изображения появились в открытой базе Роспатента.

Фото: Валерий Карташов
Россияне хотят от АвтоВАЗа кроссовер Lada

Перспективную модель Гарагашьян представил ещё в конце 2019 года. AG 20 является двадцатым внедорожником на шинах низкого давления, который разработал конструктор.

От "Шерпа" снегоболотоход AG 20 отличается оригинальным кузовом с увеличенным внутренним пространством. Помимо этого, четырёхметровый AG 20 получил новый механизм поворота с гидравлическим управлением, коробчатую раму и цепной привод в масляной ванне.

Крыша вездехода оснащена трёхместной палаткой, предусмотрена также штатная лебёдка. В AG 20 может разместиться до 11 человек. Грузоподъемность составляет 1000 кг. Внутри вместо рычагов имеется штурвальное управление. Центральное место в салоне занимает 15-дюймовый тачскрин.

Под капотом российского супервездехода располагается 1,5-литровый дизельный двигатель Kubota мощностью 44 л. с. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. На суше AG 20 способен разгоняться до 45 км/ч, по воде он умеет плавать со скоростью до 6 км/ч.

Отметим, с нынешним производителем "Шерпов" пути конструктора разошлись. Гарагашьян решил выпустить собственный доработанный вездеход.

Фото: Роспатент
Фото: Роспатент