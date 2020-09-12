В Британии возобновили испытания вакцины от коронавируса

Оксфордский университет объявил о возобновлении клинических испытаний вакцины против коронавируса, разрабатываемой совместно с фармацевтическим гигантом AstraZeneca, сообщает газета The Telegraph.

Испытания были остановлены в прошлое воскресенье, чтобы позволить независимому комитету рассмотреть данные о безопасности после заболевания одного из добровольцев. Работа над вакциной прекратилась также в Бразилии, Южной Африке и США.

"Процесс независимой оценки завершился, и, следуя рекомендациям как независимого комитета по оценке безопасности, так и британского регулирующего органа MHRA, принято решение возобновить испытания вакцины в Великобритании", - говорится в заявлении Оксфордского университета.