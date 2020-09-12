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12.09.2020 18:24
Рубрика: В мире

В Британии возобновили испытания вакцины от коронавируса

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Оксфордский университет объявил о возобновлении клинических испытаний вакцины против коронавируса, разрабатываемой совместно с фармацевтическим гигантом AstraZeneca, сообщает газета The Telegraph.

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Испытания были остановлены в прошлое воскресенье, чтобы позволить независимому комитету рассмотреть данные о безопасности после заболевания одного из добровольцев. Работа над вакциной прекратилась также в Бразилии, Южной Африке и США.

"Процесс независимой оценки завершился, и, следуя рекомендациям как независимого комитета по оценке безопасности, так и британского регулирующего органа MHRA, принято решение возобновить испытания вакцины в Великобритании", - говорится в заявлении Оксфордского университета.

В мире Европа Великобритания Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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