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12.09.2020 05:18
Рубрика: В мире

В Гаване из-за коронавируса продлили комендантский час

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Власти кубинской столицы сообщили о том, что введенный с первого сентября на две недели жесткий карантин будет продлен еще на 14 дней. Причина тому - резкий всплеск заболеваемости COVID-19, пандемию которого на Кубе, казалось, полностью победили.
Фото: AFP/Yamil LAGE Фото: AFP/Yamil LAGE
Фото: AFP/Yamil LAGE

- Мы можем констатировать, что сдержать распространение COVID-19 в столице не удалось. Принимая во внимание существующие риски и учитывая, что случаи заражения выявлены во всех 15 муниципалитетах Гаваны, мы предлагаем сохранить до 30 сентября карантинные меры, - заявил в эфире национального телевидения губернатор столичного региона Рейнальдо Гарсия Сапата.

Фото: Сергей Новиков/РГ
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Таким образом, еще на две недели кубинская столица останется частично парализованной. С 19.00 до 05.00 в городе действует комендантский час, а за появление на улице в это время предусматриваются высокие штрафы. Водителю автомобиля, оказавшемуся на дорогах в ночное время, придется заплатить 3000 песо (125 долларов). Введены штрафы и за другие нарушения. Например, за неправильное ношение защитной маски 2000 песо (около 80 долларов). Только таких штрафов только за две недели выписано более 4500.

В столице не функционирует общественный транспорт, а работников ключевых предприятий (в условиях Гаваны это прежде всего сотрудники магазинов) и медперсонал больниц развозят на специально запущенных только для них автобусах. Ограничен выезд из Гаваны в другие провинции, а на въезде в город развернуты пропускные пункты. И хотя власти регулярно повторяют, что для грузовиков, которые завозят сельхозпродукцию в город, эти ограничения не действуют, факт остается фактом: на рынках столицы отчетливо ощущается острый дефицит овощей и фруктов, которые сюда обычно привозили из соседних провинций. А вот решить проблему очередей в столице одними транспортными ограничениями так и не удалось. Длинные очереди собираются практически возле каждого магазина, а социальная дистанция там по-прежнему соблюдается весьма условно.

Губернатор Гаваны сообщил также о том, что отдельные меры планируется ужесточить еще больше. Так, на тотальный карантин будут закрываться целые кварталы, среди жителей которого будут выявляться случаи инфицирования COVID-19. Предполагается также увеличить число ПЦР-тестирований, а также интенсифицировать поквартирный обход жителей города медработниками.

По последним данным в Гаване на сто тысяч жителей приходится 128,4 случаев заболевание COVID-19, что для Кубы, успешно боровшейся с распространением коронавируса, является высоким показателем. Всего же на Острове Свободы с начала пандемии по последним данным минздрава выявлено 4593 случаев коронавирусной инфекции при 106 летальных исходах.

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В сложившихся условиях под вопросом остается полноформатное начало учебного года в столице. В других провинциях страны обучение началось с первого сентября, пусть и с соблюдением повышенных санитарно-эпидемиологических мер, а вот в Гаване школьники и студенты продолжают дистанционное обучение.

Не ясны и перспективы возобновления регулярного международного сообщения. На сегодняшний день аэропорт Гаваны закрыт, лишь изредка выполняются рейсы гуманитарного характера, которые забирают с Острова иностранцев. Для чартерных рейсов открыты пять аэропортов по всей стране на пляжных курортах. Однако пока говорить о возобновлении турпотока не приходится. Из серьезных игроков туристической отрасли на Кубу пока прибыл лишь один самолет из Монреаля с канадскими туристами на борту, далее рейсы планируются еженедельно.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Пандемия коронавируса COVID-19

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