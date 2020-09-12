В Иране казнили 27-летнего борца Навида Афкари, который обвинялся в убийстве охранника во время антиправительственной демонстрации. Пощадить жизнь атлета призывал прези дент США Дональд Трамп, сообщает портал english.alarabiya.net.

"Сегодня утром в тюрьме Аделабад в Ширазе был приведен в исполнение приговор убийце Хасана Туркмана Навиду Афкари", - процитировало гостелевидение главного прокурора провинции Фарс Казема Мусави.

По версии обвинения, Афкари нанес ножевые ранения сотруднику водопроводной компании в южном городе Шираз на фоне беспорядков. Дело в отношении спортсмена активизировало дискуссию об отмене смертной казни в стране.