В Общественной палате оценили уровень защиты от коронавируса на выборах

Наблюдатели от Общественной палаты РФ оценили уровень соблюдения санитарных мер против коронавируса на избирательных участках в российских регионах, где с 11 по 13 сентября проходят выборы разного уровня.

- Мы проверяем и можем сказать, что в целом уровень защиты избирателей и наших наблюдателей на очень высоком уровне, мы это очень серьезно контролируем, - заявил глава координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, которого цитирует ТАСС.

На брифинге в ситуационном центре по наблюдению за ходом голосования он также сообщил, что, по оценке наблюдателей, "явка очень большая", "одновременно меньше количество жалоб". Так, 11 сентября на горячую линию ЦИК России поступило 2 300 звонков, а "на прошлых выборах было 3 700".

ОП РФ при взаимодействии с палатами регионов направила для мониторинга голосования около 60 тыс. общественных наблюдателей. Они работают на избирательных участках по всей стране, в тех регионах, где проходят выборы. Напомним, что состоится свыше 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах (кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга)​​​.