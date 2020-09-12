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12.09.2020 10:10
Рубрика: В мире

В Венесуэле задержали американского шпиона

Текст: Максим Макарычев
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о задержании "американского шпиона", который был схвачен с поличным около двух нефтеперерабатывающих заводов в северо-западном штате страны Фалькон. В телеобращении венесуэльский лидер сообщил, что подозреваемый был задержан с оружием и крупными суммами наличных денег недалеко от нефтеперерабатывающих заводов Амуэ и Кардон.
Фото: скриншот/ youtube.com Фото: скриншот/ youtube.com
Фото: скриншот/ youtube.com

По словам Мадуро, этот человек "служил морским пехотинцем на базах ЦРУ в Ираке". При этом имя и возраст подозреваемого в шпионаже названы не были. Официальные лица США пока не сделали никаких публичных комментариев по этому поводу, сообщает ВВС. Мадуро также заявил, что власти Венесуэлы недавно сорвали заговор с целью взрыва на нефтеперерабатывающем заводе Эль-Палито в северном штате Карабобо. Он также не стал вдаваться в подробности скандала.

МИД РФ призвал США отказаться от санкций в отношении Венесуэлы

Отметим, что в августе суд Венесуэлы приговорил двух бывших американских солдат к 20 годам тюремного заключения за попытку свержения Мадуро. Люк Денман и Айран Берри были признаны виновными в заговоре, незаконном обороте оружия и терроризме. Они находились в составе группы из 13 человек, арестованных в мае при попытке попасть в Венесуэлу морем из Колумбии. Президент США Дональд Трамп, давний противник президента-социалиста Мадуро, отверг обвинения Венесуэлы в том, что он стоял за этим инцидентом.

Отношения между США и Венесуэлой являются крайне напряженными и обострились в последние два года с ужесточением санкций Вашингтона против Каракаса и неоднократными попытками свергнуть законно избранного президента этой южноамериканской страны. Мадуро обвиняет Америку в манипулировании политической оппозицией с целью получить неограниченный доступ к огромным нефтяным богатства Венесуэлы.

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