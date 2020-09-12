Водители в РФ стали экономить на бензине, увеличив потребление Аи-92

Отмечается, что этим летом рост внутреннего туризма в России спровоцировал увеличение спроса на бензин, при этом "необходимость много ездить на авто заставила россиян задуматься об экономии: марка бензина Аи-95 в этом году уступила лидерство в топе покупок более доступной Аи-92".

"Летом 2020 года россияне особенно активно путешествовали на собственных авто внутри страны из-за закрытия границ. Как результат - выросли их покупки бензина. Так, согласно статистике банка, бензин Аи-92 покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось. Причем летом 2019 года Аи-95 опережал в статистике количества покупок Аи-92, а летом 2020 года они поменялись местами", - говорится в исследовании "Русского стандарта".

Такую тенденцию аналитики объясняют и увеличением числа пользователей отечественных автомобилей.

"Россияне стали больше приобретать машины отечественного производства, которые потребляют Аи-92, - для водителей это важно, так как изначально снижает стоимость эксплуатации автомобиля, и весьма существенно. В текущем году самыми популярными моделями стали "Лада Гранта" и "Лада Веста", которые, соответственно, занимают первое и второе места в России по продажам. Кроме того, Аи-92 потребляют Kia Rio и Hyundai Creta - эти модели автомобилей занимают третье и четвертое места по популярности среди россиян", - поясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.