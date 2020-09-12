Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
12.09.2020 13:44
Рубрика: Бензин

Водители в РФ стали экономить на бензине, увеличив потребление Аи-92

Текст: Светлана Ментюкова
Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95 в пользу более доступного Аи-92. Об этом говорится в исследовании покупок по картам, проведенном банком "Русский стандарт", сообщает РИА Новости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отмечается, что этим летом рост внутреннего туризма в России спровоцировал увеличение спроса на бензин, при этом "необходимость много ездить на авто заставила россиян задуматься об экономии: марка бензина Аи-95 в этом году уступила лидерство в топе покупок более доступной Аи-92".

Фото: iStock
Средние розничные цены на бензин в России выросли на 1 копейку

"Летом 2020 года россияне особенно активно путешествовали на собственных авто внутри страны из-за закрытия границ. Как результат - выросли их покупки бензина. Так, согласно статистике банка, бензин Аи-92 покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось. Причем летом 2019 года Аи-95 опережал в статистике количества покупок Аи-92, а летом 2020 года они поменялись местами", - говорится в исследовании "Русского стандарта".

Такую тенденцию аналитики объясняют и увеличением числа пользователей отечественных автомобилей.

"Россияне стали больше приобретать машины отечественного производства, которые потребляют Аи-92, - для водителей это важно, так как изначально снижает стоимость эксплуатации автомобиля, и весьма существенно. В текущем году самыми популярными моделями стали "Лада Гранта" и "Лада Веста", которые, соответственно, занимают первое и второе места в России по продажам. Кроме того, Аи-92 потребляют Kia Rio и Hyundai Creta - эти модели автомобилей занимают третье и четвертое места по популярности среди россиян", - поясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.