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12.09.2020 20:32
Рубрика: Власть

Завершился второй день голосования на региональных выборах

Текст: Татьяна Замахина, Галина Мисливская
В 20.00 по местному времени закрылись избирательные участки во всех регионах России, где Единый день голосования проводится в течение трех дней.

По мнению наблюдателей, голосование проходит спокойно и прозрачно. Тенденциями выборов стало увеличение явки и снижение количества нарушений, заявил в субботу в Центризбиркоме Глава координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. По его словам, отмечается большая активность избирателей - явка "выше, чем в предыдущие разы". Одновременно наблюдатели фиксируют снижение количества жалоб на нарушения. Такой вывод в ОП РФ сделали, исходя из информации с горячих линий, а также непосредственно от наблюдателей. По всей стране работает более 237 тысяч представителей общественных палат, партий и кандидатов.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Памфилова не исключила изменений в системе голосования по итогам выборов

"На сей момент у нас не так много нарушений, - рассказала в информационном центре ЦИК глава комиссии Элла Памфилова. - Быстрая реакция и со стороны самих комиссий, и в одном случае - наблюдатели сработали. Коллеги правильно отреагировали, правильные выводы сделали. Держим руку на пульсе".

Вместе с тем в ЦИК России констатируют, что по мере приближения основного дня голосования все активнее ведут себя авторы фейков о нарушениях. Вчера такие сообщения были единичными, сегодня поток нарастает.

Памфилова привела пример, как действуют авторы провокаций. "Когда только приезжают наши комиссии, только начинают оборудовать места, открывают машины, тут же появляются из-под кустика ожидающий, видимо выслеживающий человек, задача которого дискредитировать это голосование. Он фотографирует открытую машину и интерпретирует это так, что это голосование на багажнике".

Глава ЦИК обещала "не давать спуска тем, кто это фальсифицирует". Кроме того, Памфилова обратилась к региональным избирательным комиссиям с просьбой снимать видеоролики о том, как на самом проходит голосование на придомовых территориях, чтобы развеять слухи о якобы "голосовании на багажниках и пеньках".

В двух регионах России голосование, несмотря на поздний час, продолжается. Это виртуальные участки в Ярославской и Курской областях, где участники дистанционного электронного голосования (ДЭГ) выбирают депутатов Госдумы по двум одномандатным округам. "Система дистанционного электронного голосования работает устойчиво, мы внимательно следим за ходом этого голосования, сбоев не зафиксировано", - рассказал зампред ЦИК Николай Булаев.

Онлайн-голосование продлится еще сутки - до закрытия "бумажных" участков в этих регионах. Затем начнется общий подсчет голосов.

Фото: Сергей Фадичев/ТАСС
Памфилова рассказала о регионах с самой высокой явкой на выборах

По данным счетчика на сайте Центризбиркома, к 20.00 в Курской области проголосовали 81,33%, в Ярославской - 78,96% человек. Всего на ДЭГ зарегистрировались более 31 тысячи избирателей, имеющих подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Несколько десятков человек в обоих регионах получили доступ к свои электронным бюллетеням, но еще не проголосовали. Система позволяет долго думать над выбором. А вот переголосовывать не разрешается.

Напомним, Единый день голосования проходит в России 11-13 сентября в 83 субъектах Федерации. В 18 регионах голосуют за кандидатов в губернаторы, еще в двух субъектах высших должностных лиц выберут депутаты законодательных собраний. В 11 регионах назначены выборы новых составов парламентов. В 22 административных центрах субъектов РФ выбирают городские думы. Выборы проходят в 83 регионах, всего - более 9 тысяч кампаний.

По итогам выборов планируется заместить более 78 тысяч депутатских мандатов и должностей. За них борются почти 156 тысяч кандидатов.

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