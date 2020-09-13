Автомобилисты стали чаще пользоваться платными дорогами

Российские автомобилисты изменили отношение к платным дорогам. Так, за последний год ими воспользовались 32% российских автолюбителей, из которых 64% проехали по трассе М4 "Дон". Следует из данных "Исследования потребительских предпочтений в области автомобильной техники" (имеется в распоряжении "РГ"), проведенном агентством Ipsos в рамках конкурса "Автомобиль года-2020".

Среди наиболее востребованных платных участков трасс российские автолюбители также назвали М-11 "Москва - Санкт-Петербург", ими воспользовались 34% респондентов, из проезжавших по платным дорогам, и "Западный скоростной диаметр" Санкт-Петербург - 19%. Платным участком М-1 "Северный обход Одинцово" пользовались 12% автолюбителей и М-3 "Украина" - 8%.

"Культура пользования платными трассами растет с какой-то реактивной скоростью, - отметил организатор премии "Автомобиль года" Владимир Безукладников. - Никто не хочет платить лишние деньги, но, когда ты понимаешь, что платишь за реальный сервис, который удобен, безопасен и дает возможность быстро передвигаться в пространстве, то с учетом еще и летнего сезона и М-11 и М-4 в хорошем смысле загружены по полной".

"Автодор" рассматривает еще ряд перспективных дорожных проектов, в том числе строительство скоростной трассы по одному из самых популярных туристических маршрутов - "Золотому кольцу России". Как сообщалось, это будет дорога первой технической категории со скоростью движения 110 км в час. В основном проект подразумевает реконструкцию уже существующих участков Р-132 (Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль). Также в рамках проекта будет построена дорога от Твери до Ярославля. Общая протяженность трассы составит 1515 км.

Согласно тому же исследованию Ipsos, поездки по России для отдыха за последние 12 месяцев совершали 47% автомобилистов, 17% - предпочли загрантуры. Из путешествующих по России 30% сделали тур за этот период один раз, 26% - два - четыре раза и 6% десять раз и более. 10% от общего числа опрошенных по всей России пользовались услугами каршеринга, который, особенно в мегаполисах, набирает популярность для турпоездок.

Поэтому появление платных участков автодорог на популярных туристических маршрутах эксперты считают оправданным. Сроки строительства новой трассы и объемы финансирования пока не определены, но, как отмечал член правления ГК "Российские автомобильные дороги" Георгий Чичерин, в среднем на 30% проекты финансируются за счет федерального бюджета. "В зависимости от экономики цифра может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. При строительстве федеральных трасс в регионах местные бюджеты не задействованы, это федеральная инфраструктура", - пояснил он. По данным минтранса, в 2019 году на строительство платных дорог привлечено более 50 млрд рублей внебюджетных средств.