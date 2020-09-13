Бетербиев получил травму ребра, его бой отменен

Чемпион мира по версиям IBF и WBC россиянин Артур Бетербиев получил травму. Его бой против Адама Дaйнеса из Германии, запланированный на 23 октября в Москве, отменен.

О травме сообщил спортсмен в Instagram. Обладатель поясов по версиям Международной боксерской федерации и Всемирного боксерского совета в полутяжелом весе опубликовал сообщение.

"Друзья, к сожалению, у меня неприятные новости. На сборе в Кисловодске я получил повреждение ребра, поэтому теперь мой следующий бой откладывается. Сейчас я буду тренироваться по облегченной программе, а на ринг постараюсь вернуться до конца года", - написал 35-летний россиянин.

Бой Бетербиев - Дайнес должен был пройти в Москве 23 октября. Ранее россиянин должен был драться с претендентом из Китая Мэном Фаньлунем, однако этому помешала пандемия коронавируса. Позже китаец и вовсе отказался от поединка.

У Бетербиева весьма впечатляющая статистика. Все свои 15 боев он выиграл нокаутом. Дайнес провел 21 бой, выиграл 19, также на его счету поражение и ничья.