Новости

Губернатором Югры переизбрана Наталья Комарова 12:25
Во французском Бордо предложили отказаться от новогодних елей 11:59
Мишустин выделил еще 1,73 млрд рублей на выплату пособий на третьего ребенка 11:56
Бетербиев получил травму ребра, его бой отменен 11:38
Еще 900 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:22
Глава Bellator намерен провести бой Федора Емельяненко и Леснара 11:20
Косторная снялась с контрольных прокатов произвольной программы 10:57
На выборах донского губернатора проголосовали свыше 800 тысяч человек 10:43
Мишустин выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа 09:48
Эксперты прогнозируют к концу года рост стоимости услуг связи до 7% 09:44
Греция закупит французские истребители для усиления вооруженных сил 09:25
Дмитриев: Ошибочно ориентироваться при выборе вакцины от COVID-19 только на новые платформы 08:48
Венесуэла продлила запрет на полеты еще на месяц 08:29
В МИД прокомментировали заявление Помпео о российских кораблях на Кипре 08:08
Двое полицейских тяжело ранены при перестрелке в округе Лос-Анджелес 08:00
Под Ростовом в лобовом ДТП пострадали пять человек 07:34
Осака обыграла Азаренко в финале US Open 07:05
"Даллас", благодаря Худобину, находится в шаге от финала плей-офф НХЛ 06:50
Помилованный президентом Филиппин морпех вылетел в США 06:35
Пожарные потушили возгорание в жилом доме в Краснодаре 06:10
Пушков: У США истеричная реакция на возросшую роль России в мире 06:00
В торговом центре в штате Индиана произошла перестрелка 05:40
На свадьбе в Чикаго погиб пятилетний ребенок 05:25
Telegraph: Британия откажется от общеевропейских норм в области прав человека 05:25
Синоптики рассказали о сложной погодной ситуации в ряде регионов ДФО 05:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
13.09.2020 11:38
Рубрика: Спорт

Бетербиев получил травму ребра, его бой отменен

Текст: Максим Домчев
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Чемпион мира по версиям IBF и WBC россиянин Артур Бетербиев получил травму. Его бой против Адама Дaйнеса из Германии, запланированный на 23 октября в Москве, отменен.

Фото: AP Photo/Jeff Chiu
Глава Bellator намерен провести бой Федора Емельяненко и Леснара

О травме сообщил спортсмен в Instagram. Обладатель поясов по версиям Международной боксерской федерации и Всемирного боксерского совета в полутяжелом весе опубликовал сообщение.

"Друзья, к сожалению, у меня неприятные новости. На сборе в Кисловодске я получил повреждение ребра, поэтому теперь мой следующий бой откладывается. Сейчас я буду тренироваться по облегченной программе, а на ринг постараюсь вернуться до конца года", - написал 35-летний россиянин.

Бой Бетербиев - Дайнес должен был пройти в Москве 23 октября. Ранее россиянин должен был драться с претендентом из Китая Мэном Фаньлунем, однако этому помешала пандемия коронавируса. Позже китаец и вовсе отказался от поединка.

У Бетербиева весьма впечатляющая статистика. Все свои 15 боев он выиграл нокаутом. Дайнес провел 21 бой, выиграл 19, также на его счету поражение и ничья.

Спорт Бокс

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Мишустин выделил около 1,9 млрд рублей на выплаты сотрудникам соцучреждений
Пушков: У США истеричная реакция на возросшую роль России в мире
В МИД прокомментировали заявление Помпео о российских кораблях на Кипре
Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в центральной России
Александр Метревели: Медведев просто обязан побеждать
20 сентября стартует новый сезон в баскетбольной Единой лиге