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13.09.2020 14:55
Рубрика: Digital

Эксперты рассказали, нужны ли школьникам отдельные социальные сети

Текст: Иван Черноусов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В социальной сети Facebook решили вернуться к истокам. Компания объявила о запуске новой платформы - Facebook Campus. Об этом сообщает портал The Verge.

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По замыслу авторов, в новом разделе социальной сети школьники и студенты смогут общаться друг с другом и этот раздел будет закрыт для обычных пользователей: для регистрации в нем понадобится "студенческий" адрес электронной почты.

"Мы хотели создать продукт, в котором студенты и школьники могли бы легко найти друг друга, устанавливать новые отношения и просто общаться, - рассказывает менеджер по продукту Facebook Campus Чармейн Хунг. "И мы думаем, что Campus сейчас актуален как никогда. Из-за пандемии мы видим, что многие студенты не возвращаются в кампус осенью. Теперь уроки проходят в режиме онлайн, и студенты пытаются отреагировать на эту новую норму - общаться с клубами и организациями, которые им небезразличны, когда они не вместе", - добавила она.

"Facebook изначально создавался как социальная сеть для студентов, где можно узнать о жизни своих друзей или тех, к кому испытываешь симпатии, - говорит Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. - Одной из важных "фишек" был семейный статус. Вторая "фишка" - это возможность написать кому угодно".

По мнению эксперта, сейчас американская социальная сеть теряет молодую аудиторию. "Аналоги TikTok и Snapchat у Facebook "не взлетели" и поэтому им было нужно новое решение. Сегодня у студентов есть действующие приложения, которыми они с радостью пользуются. И единственная причина переходить на новую площадку - чтобы общаться только со студентами", - утверждает Зыков.

Генеральный директор коммуникационного агентства "ЛАМПА" Евгения Лампадова считает, что студентам и школьникам не нужны отдельные социальные сети. "Несмотря на то, что сейчас среди молодежи формируется тренд на приватность, они предпочитают общаться в закрытых клубах на уже существующих платформах: для студентов совершенно не обязательно делать отдельную социальную сеть. Каждый выбирает мессенджер или соцсеть исходя из различных соображений: приватность, удобство использования и так далее".

Фото: iStock
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То, что школьникам и студентам не нужны отдельные социальные сети, подтверждают данные и существующих платформ, например "ВКонтакте". "В период вынужденного дистанционного обучения школы и вузы перевели "ВКонтакте" и учебные вопросы, - отмечает Алсу Гарифуллина, руководитель образовательных проектов "ВКонтакте". - Запрос на использование возможностей VK был большой - мы даже подготовили специальные рекомендации для учителей. Преподаватели обращались к привычным инструментам в новом качестве: для коммуникации с учениками и родителями, онлайн-уроков, обмена учебными материалами".

Гарифуллина также привела в пример сообщества студентов и школьников в социальной сети: "Вузы и школы используют социальные сети для коммуникации с учащимися, а студенты - для общения и самоорганизации".

Digital Интернет Компании Информационные технологии Facebook

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