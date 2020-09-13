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13.09.2020 01:02
Рубрика: Спорт

Хет-трик Салаха принес "Ливерпулю" первую победу в чемпионате Англии

Чемпион Англии "Ливерпуль" с домашней победы начал очередное первенство. Подопечные Юргена Клоппа выдали результативный матч с вернувшимся в АПЛ "Лиддсом" - 4:3.

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Счет был открыт уже на 4-й минуте, когда Мохамед Салах реализовал 11-метровый в ворота гостей. "Лиддс", однако, и не думал сдаваться, и на 12-й минуте ответил точным ударом Джека Харрисона. Спустя еще 8 минут Вирджил ван Дейк в фирменной манере головой забил после углового удара, но вскоре сам же ошибся с передачей у своей штрафной, и Патрик Бэмфорд вновь сравнял счет.

На перерыв чемпионы ушли с преимуществом в один мяч - вновь отличился Салах. Но "Лиддс", которым руководит известный аргентинский специалист Марсело Бьелса, и в третий раз сумел отыграться. На 66-й минуте Алисона Бекера пробил Матеуш Клих. И все-таки фаворитам удалось выиграть - в концовке арбитр опять назначил пенальти, и Салах с "точки" оформил хет-трик. На этот раз, чтобы сравнять счет, времени у "Лиддса" не хватило.

В других матчах первого тура "Кристал Пэлас" дома обыграл "Саутгемптон" - 1:0, а "Вест Хэм" уступил "Ньюкаслу" - 0:2.

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