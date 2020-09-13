Указ губернатора Иркутской области от 11 сентября 2020 года № 261-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом протокола заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области от 4 сентября 2020 года, с учетом заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области от 10 сентября 2020 года, разъяснений о допуске вахтовых работников, направленных письмом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области от 21 августа 2020 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) в пункте 5 слова "14 сентября 2020 года" заменить словами "28 сентября 2020 года";

2) в пункте 6:

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

"с 15 сентября 2020 года по 28 сентября 2020 года.";

в абзаце одиннадцатом слова "15 сентября 2020 года" заменить словами "29 сентября 2020 года";

3) в пункте 12 слова "15 сентября 2020 года" заменить словами "29 сентября 2020 года";

4) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в пункте 21 слова "14 сентября 2020 года" заменить словами "28 сентября 2020 года";

пункт 3 признать утратившим силу;

подпункт 1 пункта 11 признать утратившим силу;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Лицам, привлекаемым к работе вахтовым методом, для выполнения сезонных работ в соответствии с методическими рекомендациями "МР 3.1/2.2.0176/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.2. Гигиена труда. Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации" (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 апреля 2020 года), за исключением случаев привлечения к выполнению сезонных работ лиц, проживающих на территории Иркутской области, по месту их проживания (пребывания), обеспечить перед началом вахты, сезонных работ выполнение требований по изоляции в обсерваторах работодателя, осмотр врача и лабораторное тестирование методом ПЦР на РНК SARS-Cov-2 на новую коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19 (далее - коронавирусная инфекция), и методом ИФА (на наличие антител IgM и IgG).

Лица, получившие при поступлении в обсерватор работодателя отрицательный результат исследования методом ПЦР, с отсутствием антител IgM и наличием антител IgG, прекращают изоляцию в обсерваторах работодателя и на основании медицинского заключения направляются к месту осуществления трудовой деятельности.

Лица, получившие при поступлении в обсерватор работодателя положительный результат исследования методом ПЦР и (или) с наличием антител IgM, подлежат направлению в медицинскую организацию.

Лица, получившие при поступлении в обсерватор работодателя отрицательный результат исследования методом ПЦР, с отсутствием иммуноглобулинов G (IgG), подлежат изоляции на срок 14 дней в обсерваторах работодателя.

В отношении лиц, указанных в абзаце пятом настоящего пункта, на 8 - 10 сутки с начала обсервации проводится лабораторное тестирование методом ПЦР, по результатам которого:

при подозрении на коронавирусную инфекцию (наличие положительного результата исследования методом ПЦР), наличии признаков инфекционного заболевания в отношении работника и его контактных лиц организуется комплекс соответствующих противоэпидемических мероприятий и исключение допуска к работе;

при получении отрицательного результата исследования методом ПЦР, на основании медицинского заключения в отношении работника принимается решение о допуске к его трудовой деятельности по истечении 14 дней с момента начала изоляции в обсерваторе работодателя.

Для выполнения сезонных работ лицам, проживающим на территории Иркутской области, привлекаемым из одного муниципального района (городского округа) Иркутской области в другой, иметь при себе подтверждение отрицательного результата исследования на коронавирусную инфекцию, проведенного не ранее, чем за три рабочих дня до дня въезда на территорию муниципального района (городского округа) Иркутской области.".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев







