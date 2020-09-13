Как ни в коем случае нельзя мыть двигатель автомобиля

Вопрос - мыть или не мыть двигатель вашего автомобиля на самом деле риторический - мыть нужно, весь вопрос в том, как, с какой интенсивностью и в какой последовательности это делать. Давайте разберемся в нюансах таких очистительных процедур.

Зачем нужно мыть мотор

В теории моторные отсеки современные автомобилей хорошо защищены от загрязнений. Однако если автомобиль не новый, эксплуатировался в жестких режимах, в частности на бездорожье, очистке подкапотного пространства следует уделить внимание.

Главным "грязнулей" здесь выступает радиатор, в сотах которого со временем заседают пух, листья, песок, соль и насекомые. Так создается своего рода пробка на пути для воздушных потоков и, как следствие, мотор начинает греться, а верным индикатором этого процесса является часто гудящий вентилятор системы охлаждения.

Очистки требуют также вспомогательные радиаторы (масляный радиатор и охладитель "автомата"), монтирующиеся, как правило, в глубине моторного отсека. Так что если вашей машине больше пяти-семи лет, и вы часто ездите по пересеченке и по пыльным дорогам, мыть радиатор необходимо.

Имеет смысл также регулярно очищать, а при сильном загрязнении - тщательно мыть аккумулятор и загрязненные провода. Дело в том, что замасленное электрооборудование провоцирует утечку электротока, что ведет к ухудшению запуска мотора и быстрому разряжению аккумуляторной батареи. Разумеется, нужно бороться также и с образованием масляных подтеков на стенках двигателя. При неблагоприятном раскладе такие загрязнения могут воспламениться. Наконец, при чистом силовом агрегате сразу заметны подтеки жидкостей, что позволяет быстрее реагировать на первые признаки неисправностей.

Как нужно мыть моторный отсек

Многие наверняка видели следующую картину - работник мойки направляет "Керхер" на мотор и от души поливает его под давлением 150 бар. При таком артобстреле очень легко повредить электропроводку, различные реле и датчики даже несмотря на то, что последние, как правило, прикрыты защитными кожухами. Еще одна опасность - попадание воды в свечные колодцы. А если залить генератор, можно повредить изоляционный материал, что приведет к коррозии диодного моста, окислению контактов диодов и в конечном счете выходу из строя генераторного устройства.

Отсюда - логичные выводы. Прежде чем мыть моторный отсек, заизолируйте его "нежные элементы". Тот же генератор, разъемы проводов и датчиков стоит оклеить широким скотчем, обернуть пленкой, фольгой, или хотя бы прикрыть целлофановым пакетом. Контакты и разъемы можно защитить также специальными химикатами, имеющими водоотталкивающее свойства.

Они сохранят соединения из цветных металлов от коррозии. И, как вы уже поняли, не следует мыть моторный отсек под большим напором воды. Давление не должно превышать 100 бар. По завершении мойки следует снять защитный "колпак" и просушить, а по возможности еще и продуть сжатым воздухом влажные элементы двигателя. Особенно тщательно следует сушить контакты электрики, имеет смысл также выкрутить катушки и свечи и высушить их отдельно.

Альтернативные виды моек мотора

Если вы не хотите рисковать, опасаясь залить или повредить важные узлы и электропроводку, можно прибегнуть к мойке двигателя паром.

Суть метода состоит в подаче сухого пара температурой свыше 150 °С под давлением в 7-10 атм. на загрязненные внешние элементы силовой установки. Так грязь и масляные пятна эффективно удаляются, а влага в местах электроконтактов не скапливается. Минусом же является сложность и дороговизна процедуры (обычно свыше 2 тыс. рублей). Плюс мойку паром могут проводить только квалифицированные сотрудники из-за опасности тепловых травм.

Еще один действенный способ очистки подкапотного пространства - химический. В магазинах автозапчастей имеется огромный выбор химикатов - различных распылителей, автошампуней и растворов для мойки корпусов силовых агрегатов. Или при желании можно воспользоваться бытовыми средствами, например, раствором обычного стирального мыла, разведенного в теплой воде. В последнем случае следует прогреть мотор примерно до 40 градусов, нанести тряпкой или губкой раствор, подождать четверть часа, пока грязь откиснет, после чего смыть или счистить раствор щеткой, не сильно усердствуя с водой.

Применяется также сухая чистка. А именно - на загрязнения наносятся жидкость или пена из аэрозольного баллончика. Смывать нанесенное вещество водой при этом не нужно, химикаты все сделают сами. Перед применением такого средства следует прогреть двигатель, но, опять-таки, не до горячего состояния.

И, наконец, мы настоятельно не рекомендуем очищать масляные пятна на корпусе двигателя бензином, соляркой, керосином и другими горючими веществами. Хотя такие субстанции являются эффективными растворителями и легко удаляются с поверхности двигателя, они очень легко воспламеняются, так что не стоит играть с огнем в буквальном смысле этого слова.