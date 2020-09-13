Kia XCeed: стоит ли отдавать 2 млн рублей за стильный кроссовер

За несколько дней в компании 200-сильного хэтчбека повышенной проходимости мы убедились в том, что корейцы научились настраивать лифтованные модели, равно как вооружать их самой современной электроникой. Но стоит ли предпочесть такой кросс-хэтч кроссоверу?

Вывод на российский рынок очередной модели Kia на платформе Ceed - логичный и дальновидный шаг. Спрос на кроссоверы и модели, максимально к ним приближенные по характеристикам, сегодня как никогда высок. А потому встречаем нового бойца вседорожного фронта Kia XCeed, который прибыл к нам на тест с 1,6-литровым 200-сильным бензиновым турбомотором, 7-ступенчатым преселективным "роботом" и безальтернативным для этой модели передним приводом.

Витрина достижений

Фото: Юрий Зубко/РГ

В оформлении экстерьера корейские дизайнеры в очередной раз попали в "десятку".

Казалось бы, перед нами тот же самый Ceed в "лифтованном" исполнении, но каков эффект! Более агрессивные и стильные бамперы, такая же модная радиаторная решетка с крупными ячейками, колючие обводы светодиодной оптики, защитный обвес, покатая крыша с рейлингами и мощным спойлером, пухлые колесные арки, и, конечно, увеличенный клиренс.

Размер колес с модными легкосплавными дисками "привязан" к силовому агрегату. У машин с топовым 1,6-литровым 200-сильным бензиновым турбодвигателем "обувка" 18-дюймовая, клиренс - 184 мм.

Фото: Пресс-служба Kia

Скажем, если начальные XCeed довольствуются аналоговой "приборкой" и 8-дюймовым центральным дисплеем, то наш испытуемый щеголяет цветными декоративными вставками (в тестовой машине - из желтого пластика), нарядной настраиваемой комбинацией приборов и тачскрином мультимедиа на 10,5 дюйма.

А как вам панорамный люк, электронный стояночный тормоз, беспроводная зарядка, раздельный климат-контроль и обширный теплый пакет, в том числе подогреваемая "лобовуха", все сиденья и руль? Да и процент мягкого и симпатичного пластика очень высок. Словом, по антуражу и оснащению XCeed явно залез на поле премиальных конкурентов и хочет откусить кусок пирога у Mercedes-Benz GLA, BMW X2 и Audi Q3.

Электронная начинка по традиции щедрая - это еще один известный козырь корейской марки. К примеру, здесь есть полезные электронные телохранители (адаптивный круиз, система автоматического торможения, контроля рядности, мониторинга слепых зон и считывания дорожных знаков), передние и задние датчики парковки, а пятая дверь откроется автоматически, если постоять у "кормы" пару секунд с ключом-транспондером.

Фото: Пресс-служба Kia.

Камера заднего вида может похвастаться внятной картинкой и динамическими траекторными подсказками. И все же по оформлению и быстродействию "мультимедийка" немного не дотягивает до более престижных конкурентов. Ну и, положа руку на сердце, каких-то благ любителям максимального комфорта недодали. К примеру, даже в топе сзади отсутствуют дефлекторы вентиляции и слоты USB.

Фото: Юрий Зубко/РГ

А вот кресла хороши без всяких оговорок. Тут и внушительная боковая поддержка, и подушка достаточной длины. А в топовых версиях водительское кресло идет еще и с восемью электрорегулировками и памятью положений. Сзади имеется достаточный запас пространства перед коленями, но высокие пассажиры уже подопрут головой низко нависающую крышу. Диван машины топовой комплектации складывается в пропорции 40:20:40, а средняя секция выполняет роль лыжного лючка.

Фото: Юрий Зубко/РГ

Багажник по паспорту не впечатляет объемом - на 426 л. Однако он грамотно сконфигурирован и имеет двойной пол. Правда, если вы меломан и заказали дорогое исполнение с акустикой JBL и сабвуфером, миритесь с еще более скромным "трюмом" - аудиофункционал съедает еще часть пространства. Ну и отсутствие органайзера рядом с докаткой во всех комплектациях - досадный минус.

На пути в кроссоверы

Фото: Юрий Зубко/РГ

За рулем XCeed точно не будешь жаловаться на плохую обзорность, но ощущения высокой, джиперской посадки здесь нет. Скорее салон пронизан спорткаровским духом. Кокпит ориентирован на водителя, кресла неплохо удерживают в виражах. Связка 1,6-литрового 200-сильного "турбодвижка" и скорострельного 7-ступенчатого "преселектива" настроена на динамичную и при этом комфортную езду. Такой автомобиль стартует довольно бодро.

У него и мощные ускорения, и приятный рык двигателя. Робот при этом не путается в передачах даже при откровенных провокациях в виде сброса газа в начале ускорения - переключается споро и плавно. Плюс к этому, такой XCeed еще и на зависть конкурентам экономичен - добиться расхода в 7 л/100 км в смешанном цикле - не проблема. Поить такой агрегат нужно можно топливом АИ-92.

Шумоизоляция хороша, но не идеальна. В салоне слышны шум мотора на высоких оборотах и гул шин. К тормозной динамике не придраться. Левая педаль информативна и имеет не слишком большой свободный ход.

Фото: Юрий Зубко/РГ

За настройки шасси ставим еще один жирный плюс. В сравнении с другими представителями семейства Ceed пружины и амортизаторы имеют здесь более плотные калибровки, а ход подвески увеличен. Руль настроен точно и даже острее, чем в более "приземленных" соплатформенных собратьях. Как следствие, XCeed азартно рулится, без кренов и запаздываний в реакциях.

Плавность хода достаточная для того, чтобы не церемониться с лежачими полицейскими и не самыми крупными ямами. Однако если вы решите гнать по сильно изуродованному асфальту или грейдеру, то наверняка сбросите скорость. Во-первых, придется мириться с тряской, а во-вторых, XCeed все-таки не кроссовер, и ему немного не хватает ходов подвески. В любом случае, если ваши маршруты включают пересеченку, лучше выбрать вариант с базовыми 16-дюймовыми колесами - с ними "кореец" едет помягче.

Что же касается бездорожья, то здесь можно полагаться лишь на почти кроссоверный клиренс и защитный обвес. Заставить амортизаторы сработать до отбоя при активное езде по проселку можно, но сложно. При пробуксовке имеет смысл отключить систему стабилизации, а заодно зафиксировать низшие передачи в ручном режиме "коробки" . Но никаких внедорожных ассистентов не предусмотрено. Так что это, как ни крути,. асфальтовый хэтч с расширенным допуском при съезде на грунтовки.

Мы за ценой не постоим?

Фото: Юрий Зубко/РГ

Что же касается цены, здесь корейцы поступили дальновидно и предусмотрели солидную ценовую вилку.

Скажем, начальный вариант кросс-хэтча в небедной комплектации Luxe можно приобрести за 1 519 900 рублей, причем на борту уже будут 6 подушек безопасности, легкосплавные 16-дюймовые колеса, светодиодная оптика, круиз-контроль, задние "парктроники", подогрев рулевого колеса, камера заднего вида и многое другое. 140-сильная "пятидверка" в средней комплектации Prestige потянет на 1 709 900 рублей, но и оснащение здесь богаче - по умолчанию вы получите, к примеру, систему бесключевого доступа, датчики парковки спереди и сзади, полный электропакет и теплый пакет, двухзонный климат. Ну а если вы гаджетоман и адепт максимальной безопасности, то смотрите в сторону комплектации Premium+ за 1 969 900 рублей.

Тут будут уже все вышеупомянутые телохранители, включая адаптивный круиз, системы распознавания дорожных знаков, контроля рядности и слепых зон, а также такие "фишки", как люк с электроприводом, сервопривод складывания внешних зеркал, дополнительный электрический отопитель салона и много других приятных позиций.

Одним словом, по соотношению цена-качество этот Kia даст фору конкурентам, которых, кстати, на нашем рынке - раз-два, и обчелся (на ум приходят переднеприводный Skoda Karoq и внутренний соперник Kia Soul). Так что нашему покупателю подавай кроссоверы! Но корейцы с XCeed все же решились предложить интересную альтернативу.