Kia XCeed: стоит ли отдавать 2 млн рублей за стильный кроссовер

Вывод на российский рынок очередной модели Kia на платформе Ceed - логичный и дальновидный шаг. Спрос на кроссоверы и модели, максимально к ним приближенные по характеристикам, сегодня как никогда высок. А потому встречаем нового бойца вседорожного фронта Kia XCeed, который прибыл к нам на тест с 1,6-литровым 200-сильным бензиновым турбомотором, 7-ступенчатым преселективным "роботом" и безальтернативным для этой модели передним приводом.
В оформлении экстерьера корейские дизайнеры в очередной раз попали в "десятку".
Казалось бы, перед нами тот же самый Ceed в "лифтованном" исполнении, но каков эффект! Более агрессивные и стильные бамперы, такая же модная радиаторная решетка с крупными ячейками, колючие обводы светодиодной оптики, защитный обвес, покатая крыша с рейлингами и мощным спойлером, пухлые колесные арки, и, конечно, увеличенный клиренс.
Размер колес с модными легкосплавными дисками "привязан" к силовому агрегату. У машин с топовым 1,6-литровым 200-сильным бензиновым турбодвигателем "обувка" 18-дюймовая, клиренс - 184 мм.
Скажем, если начальные XCeed довольствуются аналоговой "приборкой" и 8-дюймовым центральным дисплеем, то наш испытуемый щеголяет цветными декоративными вставками (в тестовой машине - из желтого пластика), нарядной настраиваемой комбинацией приборов и тачскрином мультимедиа на 10,5 дюйма.
А как вам панорамный люк, электронный стояночный тормоз, беспроводная зарядка, раздельный климат-контроль и обширный теплый пакет, в том числе подогреваемая "лобовуха", все сиденья и руль? Да и процент мягкого и симпатичного пластика очень высок. Словом, по антуражу и оснащению XCeed явно залез на поле премиальных конкурентов и хочет откусить кусок пирога у Mercedes-Benz GLA, BMW X2 и Audi Q3.
Электронная начинка по традиции щедрая - это еще один известный козырь корейской марки. К примеру, здесь есть полезные электронные телохранители (адаптивный круиз, система автоматического торможения, контроля рядности, мониторинга слепых зон и считывания дорожных знаков), передние и задние датчики парковки, а пятая дверь откроется автоматически, если постоять у "кормы" пару секунд с ключом-транспондером.
Камера заднего вида может похвастаться внятной картинкой и динамическими траекторными подсказками. И все же по оформлению и быстродействию "мультимедийка" немного не дотягивает до более престижных конкурентов. Ну и, положа руку на сердце, каких-то благ любителям максимального комфорта недодали. К примеру, даже в топе сзади отсутствуют дефлекторы вентиляции и слоты USB.
А вот кресла хороши без всяких оговорок. Тут и внушительная боковая поддержка, и подушка достаточной длины. А в топовых версиях водительское кресло идет еще и с восемью электрорегулировками и памятью положений. Сзади имеется достаточный запас пространства перед коленями, но высокие пассажиры уже подопрут головой низко нависающую крышу. Диван машины топовой комплектации складывается в пропорции 40:20:40, а средняя секция выполняет роль лыжного лючка.
Багажник по паспорту не впечатляет объемом - на 426 л. Однако он грамотно сконфигурирован и имеет двойной пол. Правда, если вы меломан и заказали дорогое исполнение с акустикой JBL и сабвуфером, миритесь с еще более скромным "трюмом" - аудиофункционал съедает еще часть пространства. Ну и отсутствие органайзера рядом с докаткой во всех комплектациях - досадный минус.
За рулем XCeed точно не будешь жаловаться на плохую обзорность, но ощущения высокой, джиперской посадки здесь нет. Скорее салон пронизан спорткаровским духом. Кокпит ориентирован на водителя, кресла неплохо удерживают в виражах. Связка 1,6-литрового 200-сильного "турбодвижка" и скорострельного 7-ступенчатого "преселектива" настроена на динамичную и при этом комфортную езду. Такой автомобиль стартует довольно бодро.
У него и мощные ускорения, и приятный рык двигателя. Робот при этом не путается в передачах даже при откровенных провокациях в виде сброса газа в начале ускорения - переключается споро и плавно. Плюс к этому, такой XCeed еще и на зависть конкурентам экономичен - добиться расхода в 7 л/100 км в смешанном цикле - не проблема. Поить такой агрегат нужно можно топливом АИ-92.
Шумоизоляция хороша, но не идеальна. В салоне слышны шум мотора на высоких оборотах и гул шин. К тормозной динамике не придраться. Левая педаль информативна и имеет не слишком большой свободный ход.
За настройки шасси ставим еще один жирный плюс. В сравнении с другими представителями семейства Ceed пружины и амортизаторы имеют здесь более плотные калибровки, а ход подвески увеличен. Руль настроен точно и даже острее, чем в более "приземленных" соплатформенных собратьях. Как следствие, XCeed азартно рулится, без кренов и запаздываний в реакциях.
Плавность хода достаточная для того, чтобы не церемониться с лежачими полицейскими и не самыми крупными ямами. Однако если вы решите гнать по сильно изуродованному асфальту или грейдеру, то наверняка сбросите скорость. Во-первых, придется мириться с тряской, а во-вторых, XCeed все-таки не кроссовер, и ему немного не хватает ходов подвески. В любом случае, если ваши маршруты включают пересеченку, лучше выбрать вариант с базовыми 16-дюймовыми колесами - с ними "кореец" едет помягче.
Что же касается бездорожья, то здесь можно полагаться лишь на почти кроссоверный клиренс и защитный обвес. Заставить амортизаторы сработать до отбоя при активное езде по проселку можно, но сложно. При пробуксовке имеет смысл отключить систему стабилизации, а заодно зафиксировать низшие передачи в ручном режиме "коробки" . Но никаких внедорожных ассистентов не предусмотрено. Так что это, как ни крути,. асфальтовый хэтч с расширенным допуском при съезде на грунтовки.
Что же касается цены, здесь корейцы поступили дальновидно и предусмотрели солидную ценовую вилку.
Скажем, начальный вариант кросс-хэтча в небедной комплектации Luxe можно приобрести за 1 519 900 рублей, причем на борту уже будут 6 подушек безопасности, легкосплавные 16-дюймовые колеса, светодиодная оптика, круиз-контроль, задние "парктроники", подогрев рулевого колеса, камера заднего вида и многое другое. 140-сильная "пятидверка" в средней комплектации Prestige потянет на 1 709 900 рублей, но и оснащение здесь богаче - по умолчанию вы получите, к примеру, систему бесключевого доступа, датчики парковки спереди и сзади, полный электропакет и теплый пакет, двухзонный климат. Ну а если вы гаджетоман и адепт максимальной безопасности, то смотрите в сторону комплектации Premium+ за 1 969 900 рублей.
Тут будут уже все вышеупомянутые телохранители, включая адаптивный круиз, системы распознавания дорожных знаков, контроля рядности и слепых зон, а также такие "фишки", как люк с электроприводом, сервопривод складывания внешних зеркал, дополнительный электрический отопитель салона и много других приятных позиций.
Одним словом, по соотношению цена-качество этот Kia даст фору конкурентам, которых, кстати, на нашем рынке - раз-два, и обчелся (на ум приходят переднеприводный Skoda Karoq и внутренний соперник Kia Soul). Так что нашему покупателю подавай кроссоверы! Но корейцы с XCeed все же решились предложить интересную альтернативу.