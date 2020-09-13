Китайский врач раскрыл секрет правильного употребления яблок

Главный врач и профессор Пекинского университета китайской медицины Чжан Чуньжун развеял популярный миф о правильном питании. Оказывается, известная поговорка "Кто в день яблоко съедает, тот у доктора не бывает" требует некоторых уточнений, ведь яблоки нужно есть, соблюдая некоторые правила.

Например, эти фрукты нельзя сочетать с бататом, так как это может привести к желудочно-кишечному расстройству или даже заболеваниям, пишет РИА Новости, ссылаясь на китайский портал Sohu. По словам профессора, богатый крахмалом продукт провоцирует выделение кислоты в организме, а в яблоках и так содержится множество органических кислот, которые вместе с бататом создают нежелательную реакцию в желудке.

Чжан Чуньжун утверждает, что лучше всего есть яблоки, приготовленные на пару или вареные, так как пищевая ценность такого блюда гораздо выше, чем у сырых фруктов. Врач также подчеркнул, что яблоки богаты питательными веществами, которые очень полезны для здоровья. Кроме всего прочего, эти фрукты могут помогают повышать иммунитет и улучшать сопротивляемость болезням.

В целом, говоря о правильном питании, китайский ученый предупредил, что важно не зацикливаться на однообразной еде, употребляя одно и то же каждый день, не доводить себя до расстройств пищевого поведения, а также следить за балансом веществ в организме.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по выбору и правильному употреблению яблок. Отмечается, что среднее по размеру яблоко приравнивается к куску хлеба, поэтому чрезмерное потребление в пищу этих плодов не рекомендуется людям с ожирением и сахарным диабетом. Важно также обращать особое внимание на качество этих фруктов.