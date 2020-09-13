МВД разработало новый регламент по приему экзаменов

Перед экзаменом двигатель должен быть прогрет и заглушен, а система видеофиксации - работать. Фото: Сергей Михеев/РГ

Если документ будет принят, то он вступит в силу с 1 апреля 2021 года вместе с постановлением правительства, которое утверждает новые правила приема экзаменов на права, главная новация которых - отказ от одного экзамена. А именно - проверки первоначальных навыков водителя, которые в народе называют "площадкой". Теперь экзамен сразу будет начинаться в городских условиях. Но некоторые элементы, которые сдавали на площадке, будут проверены на дорогах. Например, остановка и трогание с места в горку.

Важный момент: в регламенте автошколы практически привязали к подразделениям ГИБДД.

В регламенте прописано, что услуга "проведения экзаменов предоставляется по месту профессионального обучения заявителей и проведения экзаменов в составе организованных групп кандидатов в водители в соответствии с Порядком взаимодействия с образовательными организациями". Грубо говоря, если вы отучились в автошколе, получили в ней соответствующий документ, то вместе с группой этой автошколы вы и сдаете экзамен в том подразделении ГИБДД, к которому эта автошкола прикреплена. Такое было еще до реформы подготовки водителей.

Если документ вступит в силу в таком виде, то больше не получится отучиться в одном месте, а потом сдавать на права в другом регионе.

Еще одна важная новация: во время приема экзамена в автомобиле может находиться представитель автошколы, а также другие кандидаты, сдающие экзамен. Представитель автошколы нужен в машине, потому что, как правило, машина принадлежит автошколе. Инспектор к ней отношения не имеет. Да и кандидат в водители никаких прав на машину не имеет. В случае аварии, кто будет отвечать?

Также в документе скорректирован перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок. Например, если кандидат не пристегнул ремень безопасности или решил поговорить по телефону - это теперь грубые нарушения. Экзамен прекращается, кандидат выходит из машины.

Экзамен на права для мотоциклистов практически не изменился, но добавилось новое упражнение: "Габаритная восьмерка"

Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо набрать, как и раньше, менее 5 штрафных баллов.

Практический экзамен для мотоциклистов по сути не изменился. Но появилось новое упражнение: "габаритная восьмерка". Кандидату в водители будет предложено проехать по заданной траектории в форме "восьмерки" в пределах габаритного коридора, ограниченного линиями и конусами.

Напомним, что с 1 апреля следующего года появится возможность аннулировать результаты экзамена. В проекте регламента расписана эта процедура. Аннулировать результаты экзаменов можно по жалобе кандидата в водители, если представленные документы признаны поддельными или не подтвердилась выдача иностранного водительского удостоверения при его обмене, а также в случае проведения экзамена с нарушениями правил их проведения.

При этом для большей объективности рассмотрение жалоб на решение экзаменатора предусматривается в составе комиссии, состоящей как минимум из трех уполномоченных должностных лиц.

В случае удовлетворения жалобы, решение комиссии и будет основанием для аннулирования результата проведенного экзамена.

Также предусматриваются процедуры аннулирования и водительских удостоверений. Одно из оснований для этого - сообщение о смерти владельца прав. Соответствующая информация в базу данных Госавтоинспекции будет внесена в течение 10 рабочих дней.