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13.09.2020 06:00
Рубрика: Власть

Пушков: У США истеричная реакция на возросшую роль России в мире

Сенатор Алексей Пушков. Фото: Илья Питалев/РИА Новости Сенатор Алексей Пушков. Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков. Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Возрождение России как геополитического соперника и ее возросшая роль на мировой арене вызывают у Соединенных Штатов истеричную реакцию. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявления о якобы "российском вмешательстве" в выборы в США.

Фото: РИА Новости
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"Это болезненная, истеричная, но очевидная реакция на возросшую роль России в мировых делах, на возрождение, казалось бы, поверженного в 1990-х геополитического соперника. Новое издание панического лозунга "Русские идут!" времен холодной войны", - написал Пушков в Telegram.

Сенатор отметил, что причиной внутреннего кризиса в США может быть лишь обострение противоречий на территории самой страны, и Россия здесь ни при чем. Нет ничего такого ложного, что можно было бы сказать о Соединенных Штатах, где все на поверхности, отметил сенатор.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что приписываемое России вмешательство в выборы - это часть предвыборной кампании в США. По его мнению, "сенсаций" будет еще много по мере приближения к ноябрю.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в американские выборы в 2016 году. Однако он так и не нашел никаких свидетельств. Очередные выборы президента США намечены на третье ноября этого года.

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