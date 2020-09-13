Получены результаты онлайн-голосования в Курской и Ярославской областях

Подведение итогов дистанционного электронного голосования в Курской и Ярославской областях заняло не более получаса. Об этом рассказали по видеосвязи с ЦИК председатели областных избиркомов Курской и Ярославской областях.

В этих регионах через интернет голосовали порядка 31 тысячи человек, они предварительно подали заявления через портал госуслуг. По данным ЦИК, это 6,9% от списочного состава избирателей.

По словам Галины Заики, председателя Избирательной комиссии Курской области, процедуры соединения ключа шифрования из пяти частей и получения результатов прошли в штатном режиме, в 20.39 комиссия подписала документ об итогах голосования по 110-му Сеймскому одномандатному округу. "Все это было быстро, в присутствии всех членов избирательной комиссии Курской области, наблюдателей и представителей СМИ", - добавила она.

Победителем на виртуальном участке в Курской области стал Алексей Золотарев от "Единой России", он набрал 7373 голосов или 61,73% от числа проголосовавших избирателей. Явка составила 90,59%.

"Никаких проблем не возникло. Как было на тесте, так и прошло сейчас", - сообщил глава Избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. Здесь победил Андрей Коваленко ("Единая Россия") с результатом 8695 голосов или 51,66%. Явка составила 91,54%.

Итоги ДЭГ с виртуальных участков переданы в рабочие группы областных избиркомов для ввода в систему ГАС "Выборы". Окончательные результаты по дополнительным выборам в Госдуму во всех четырех округах, где они проводились, Центризбирком объявит 14 сентября в полдень.