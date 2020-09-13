Шадаев: Онлайн-голосование прошло без сбоев

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил в информационном центре ЦИК России, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) прошло без сбоев и показало свою востребованность у избирателей.

"Дистанционное электронное голосование состоялось", - заявил министр. "В этом смысле не Москва у нас стала флагманом. Курская и Ярославская области, регионы Центрального федерального округа, тоже показали востребованность со стороны населения данной формы волеизъявления. Я считаю, что это хорошо", - добавил он.

Шадаев напомнил, что в прошлом году в Единый день голосования ДЭГ применялось в Москве, где с его помощью проголосовало менее 3% избирателей. В этом году на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Ярославской и Курской областях свои голоса через интернет отдали почти 30 тысяч избирателей. Это почти 7% от списочного состава, уточнил зампред ЦИК Николай Булаев.

Министр цифрового развития также рассказал, что голосование прошло спокойно, серьезных сбоев за три дня не зафиксировано. "У нас было единичное обращение, связанное с использованием старого браузера, все остальное прошло штатно, и никаких системных проблем для голосования в этой форме не было", - сказал Максут Шадаев.

Напомним, дистанционное электронное голосование проходило на дополнительных выборах депутатов Госдумы в 110-м Сеймском одномандатном округе в Курской области и в 194-м Ярославском одномандатном округе. Всего в двух регионах на него зарегистрировались более 31 тысячи человек. Явка в Курской области составила 90,59%, в Ярославской - 91,54%.