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13.09.2020 20:18
Рубрика: Власть

В ЦФО явка на дистанционном голосовании превысила 90 процентов

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Явка на довыборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях превысила 90 процентов, следует из материалов, опубликованных Центральной избирательной комиссией РФ.

Речь о дистанционном электронном голосовании, принять участие в котором можно было через портал Госуслуг. Оно началось 11 сентября и продолжалось три дня, сейчас выдача бюллетеней прекращена.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В Курской области в список для дистанционного голосования были включены 13184 человека, 11943 или 90,59 процента из них проголосовали. В Ярославской области на электронные выборы зарегистрировались 18384 человека, проголосовали 16828 (91,54 процента).

В избирательных участках зафиксирована следующая явка: в Курской области 36,2 процента, а Ярославской - 18,72. В Воронежской области, где выбирают депутатов городской и областной думы, районных и сельских советов явка на 18 часов составила 41,13 процента, в самом Воронеже - 17,85 процента.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область ЦФО Воронежская область ЦФО Ярославская область Единый день голосования-2020

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