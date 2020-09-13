В ЦФО явка на дистанционном голосовании превысила 90 процентов

Явка на довыборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях превысила 90 процентов, следует из материалов, опубликованных Центральной избирательной комиссией РФ.

Речь о дистанционном электронном голосовании, принять участие в котором можно было через портал Госуслуг. Оно началось 11 сентября и продолжалось три дня, сейчас выдача бюллетеней прекращена.

В Курской области в список для дистанционного голосования были включены 13184 человека, 11943 или 90,59 процента из них проголосовали. В Ярославской области на электронные выборы зарегистрировались 18384 человека, проголосовали 16828 (91,54 процента).

В избирательных участках зафиксирована следующая явка: в Курской области 36,2 процента, а Ярославской - 18,72. В Воронежской области, где выбирают депутатов городской и областной думы, районных и сельских советов явка на 18 часов составила 41,13 процента, в самом Воронеже - 17,85 процента.