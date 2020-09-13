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13.09.2020 18:30
Рубрика: Власть

Молодежь оценила

В двух регионах выборы проходили дистанционно
Текст: Анна Скрипка (Курск) , Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Федеральный выпуск № 205(8259)
С 11 по 13 сентября в Курской и Ярославской областях можно было проголосовать онлайн.
Проголосовать онлайн проще, чем в интернете подать объявление на специализированных сайтах. Фото: Анна Соловьева

На 110-м Сеймском одномандатном округе в Курской области и в 194-м Ярославском одномандатном округе проходили дополнительные выборы депутатов Госдумы. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) шло здесь параллельно с бумажным. Участники ДЭГ были исключены из списков избирателей по месту жительства. Такая мера, считают в ЦИК, позволила пресечь попытки двойного голосования.

Для участия в ДЭГ заявки подали более 31 тысячи избирателей, большинство - около 70 процентов - проголосовало в первый же день, 11 сентября.

Курянин Вячеслав Лымарь сделал это одним из первых, находясь далеко от малой родины - в Крыму. "Все оказалось очень удобно, - говорит он. - Регистрация прошла быстро. Зашел на портал, выбрал кандидата, поставил галочку и все!"

Как отмечает представитель Курской областной избирательной комиссии Марина Гребенькова, воспользовались системой ДЭГ не только отпускники и командированные.

- Я многодетная мама, и сходить на выборы для меня целое дело, - рассказывает Оксана Коноводченко. - Надо с кем-то оставить маленького ребенка, и чтобы за старшими тоже присмотрели. Поэтому и решила зарегистрироваться и проголосовать. Удобно!

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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То же самое говорит и курянин Роман Комов.

- У нас уже вся жизнь в смартфоне: запись к врачу, заказ такси, еды и многое другое. И когда появилась возможность еще и проголосовать, я сразу зарегистрировался, - говорит он.

В Ярославле выбравших голосование онлайн оказалось больше ожидаемого, отметил председатель Ярославского облизбиркома Олег Захаров.

29-летний Семен предпочел онлайн-выборы, потому что зарегистрирован за городом и избирательный участок от его места жительства находится далеко. С помощью смартфона он свой гражданский долг исполнил за две минуты.

Его ровеснику Дмитрию импонирует то обстоятельство, что онлайн-голосование гораздо более экологично: "Не надо переводить лишнюю бумагу. Бюллетени ведь огромные бывают - в зависимости от количества кандидатов. Если же многие избиратели уйдут в онлайн, бумага будет не нужна, - объясняет молодой человек. - Например, на экране смартфона, а я с него голосовал, весь список кандидатов виден сразу, все очень удобно. Переходишь по ссылке, узнаешь информацию о каждом, голосуешь. С походом в избирательный участок вообще несравнимо. Мне лично мое время дорого".

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