В Лосином острове выпустили из вольера в естественную среду лосиху Дину

В субботу шестилетнюю лосиху Дину, питомицу биостанции в национальном парке "Лосиный остров", выпустили в естественную среду обитания. По словам специалистов, лосиха попала к ним в трехнедельном возрасте, но задержалась на шесть лет из-за любви к морковке и общению с туристами. Зачем почти "одомашненного" лося выпустили на волю, что ее ждет, рассказали "РГ" специалисты.

На биостанции национального парка "Лосиный остров" аншлаг: одна за другой идут экскурсии. По словам работников, в погожие выходные дни осени - здесь всегда так. Несмотря на обилие туристов, выпуск лосихи не отменили. Ведь в сентябре у копытных начинается брачный период или гон, это лучший период для выпуска в естественную среду обитания. Лосям проще освоиться и найти себе пару, чтобы обзавестись потомством. Как рассказал "РГ" сотрудник биостанции Иван Юткин, выпуск лосей на волю - это плановая работа биостанции, ведь она занимается не только изучением, но и оказанием помощи животным, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Поэтому, как только животные готовы начать самостоятельную жизнь на природе, их подготавливают и выпускают на волю. Его подопечная лосиха Дина давно должна была жить на свободе. "Она попала к нам маленьким трехнедельным лосенком, которого привезли из Наро-Фоминского района, - рассказывает Юткин. - О судьбе ее семьи ничего не известно. Выкармливали ее козлиным молоком - это обычная практика. В рамках программы по мониторингу и сохранению видов ей оформили паспорт здоровья - файл, содержащий параметры, возраст, результаты анализов. Номер этого файла написан на красной бирке на ее ухе. Росла она, кстати, вместе с подкидышем лосем Максимкой. После того, как лоси перешли на обычную еду листья осины, ивы, свежую трава и достигли двухлетнего возраста, их начали готовить к выпуску на волю. Самец ушел, а Дина через пару часов вернулась. Потом после километровой прогулки она вновь вернулась в привычный вольер".

Как отмечает Юткин, кроме Дины, была еще одна лосиха Малышка, которую с трудом отправили на вольное житье в парк. Она несколько раз возвращалась, но потом природа взяла свое, она ушла, но каждую осень приводила к биостанции своих лосят. Остальные животные, а их было несколько десятков за последние лет десять, уходили не возвращаясь.

В этот раз к выпуску Дины подготовились особенно основательно, заранее убрали из рациона все лакомства, уменьшили количество еды, чтобы жизнь в вольере не казался ей такой уж привлекательной. В день выпуска натянули от вольера до ворот биостанции строительные ленты. По этому коридору она должна будет идти на свободу. И вот за лентами образовалась толпа ротозеев- экскурсантов. У двери вольера поставили призывное ведро с нарезанной морковью. Иван берет черный широкий тканевый ошейник, к которому прикреплен GPS-навигатор на солнечных батареях, надевает его свободно на шею лосихе. Затем открывает дверь вольера. Лосиха удирает в дальний конец своей территории. Но спустя четверть часа любовь к морковке пересиливает, лосиха послушно, как козочка, поедая морковь, выходит из вольера. Сотрудники биостанции с облегчением вздыхают. Не тут-то было: лосиха видит толпу зрителей и направляется к ней. Сотрудники биостанции напрягаются, но, лосиха простившись так с туристами, выходит за ворота биостанции. А дальше увидев новое дерево, начинает обгладывать его веточки, затем ее внимание привлекает скошенная трава клевера, потом ива. Несмотря на прогнозы сотрудников биостанции, к вечеру субботы лосиха обратно не вернулась. Не вернулась она и в воскресенье. Если ее поход за счастьем окажется удачным, и она не будет выходить к магистралям и жилым постройкам, то через несколько месяцев инспекторы перестанут за ней наблюдать и снимут с нее ошейник. По данным специалистов, в парке сейчас довольно внушительная популяция лосей, их порядка 50 особей. Так что найти себе пару новому лосю, скорей всего, не составит труда.

Как поделился с "РГ" старший государственный инспектор национального парка "Лосиный остров" Владимир Игумнов, беспокоится о судьбе лосихи не стоит. "Помимо датчика ее движения, за территорией парка следят инспектора территории парка, - рассказывает Игумнов. - Всего в штате 20 человек, территорию осматривают и пешком, и на квадроциклах. Нарушения бывают, но не так часто. Мы выписываем штрафы, основные - это за незаконное разжигание костра. По осени этих нарушений становится меньше. Но животных и птиц здесь не люди не трогают. А вот сами животные порой выходят к человеку, и не только из нашего парка. Так пару дней назад жители Перова видели самца лося, который забрел во двор одного из домов. Потом его же видели на улице Кетчерская, 2.

Как позже рассказали "РГ" в пресс-службе парка, этого лося пришлось забрать на биостанцию. Ветеринары посмотрят за его самочувствием, и если все окажется нормально, через небольшое количество времени выпустят на волю. Помимо новичка, остались на биостанции два лосенка, рожденных в мае. Нашли их дачники в Ярославской области, мамы при малышах не было. Сейчас выкармливают их молоком три козочки. Еще есть пара взрослых лосих, пара кабанов и олень.

Кстати, по словам специалистов, если в лесу встретили лося, не нужно к нему идти или кричать, фотографироваться с ним. Лучше замереть и постараться уйти в сторону. Иначе миловидное жвачное животное превратится в смертельно опасное оружие. Наиболее агрессивно ведут себя лоси осенью и весной. Они наносят основной удар передними копытами.Так, взрослое животное ударом ноги ломает ствол осины диаметром 18 см, а годовалый лосенок-подросток копытом пробивает насквозь фанеру толщиной в сантиметр.