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13.09.2020 12:33
Рубрика: Общество

В Лосином острове выпустили из вольера в естественную среду лосиху Дину

Текст: Ирина Огилько
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

В субботу шестилетнюю лосиху Дину, питомицу биостанции в национальном парке "Лосиный остров", выпустили в естественную среду обитания. По словам специалистов, лосиха попала к ним в трехнедельном возрасте, но задержалась на шесть лет из-за любви к морковке и общению с туристами. Зачем почти "одомашненного" лося выпустили на волю, что ее ждет, рассказали "РГ" специалисты.

Фото: Алексей Павлишак/РИА Новости
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На биостанции национального парка "Лосиный остров" аншлаг: одна за другой идут экскурсии. По словам работников, в погожие выходные дни осени - здесь всегда так. Несмотря на обилие туристов, выпуск лосихи не отменили. Ведь в сентябре у копытных начинается брачный период или гон, это лучший период для выпуска в естественную среду обитания. Лосям проще освоиться и найти себе пару, чтобы обзавестись потомством. Как рассказал "РГ" сотрудник биостанции Иван Юткин, выпуск лосей на волю - это плановая работа биостанции, ведь она занимается не только изучением, но и оказанием помощи животным, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Поэтому, как только животные готовы начать самостоятельную жизнь на природе, их подготавливают и выпускают на волю. Его подопечная лосиха Дина давно должна была жить на свободе. "Она попала к нам маленьким трехнедельным лосенком, которого привезли из Наро-Фоминского района, - рассказывает Юткин. - О судьбе ее семьи ничего не известно. Выкармливали ее козлиным молоком - это обычная практика. В рамках программы по мониторингу и сохранению видов ей оформили паспорт здоровья - файл, содержащий параметры, возраст, результаты анализов. Номер этого файла написан на красной бирке на ее ухе. Росла она, кстати, вместе с подкидышем лосем Максимкой. После того, как лоси перешли на обычную еду листья осины, ивы, свежую трава и достигли двухлетнего возраста, их начали готовить к выпуску на волю. Самец ушел, а Дина через пару часов вернулась. Потом после километровой прогулки она вновь вернулась в привычный вольер".

Как отмечает Юткин, кроме Дины, была еще одна лосиха Малышка, которую с трудом отправили на вольное житье в парк. Она несколько раз возвращалась, но потом природа взяла свое, она ушла, но каждую осень приводила к биостанции своих лосят. Остальные животные, а их было несколько десятков за последние лет десять, уходили не возвращаясь.

В этот раз к выпуску Дины подготовились особенно основательно, заранее убрали из рациона все лакомства, уменьшили количество еды, чтобы жизнь в вольере не казался ей такой уж привлекательной. В день выпуска натянули от вольера до ворот биостанции строительные ленты. По этому коридору она должна будет идти на свободу. И вот за лентами образовалась толпа ротозеев- экскурсантов. У двери вольера поставили призывное ведро с нарезанной морковью. Иван берет черный широкий тканевый ошейник, к которому прикреплен GPS-навигатор на солнечных батареях, надевает его свободно на шею лосихе. Затем открывает дверь вольера. Лосиха удирает в дальний конец своей территории. Но спустя четверть часа любовь к морковке пересиливает, лосиха послушно, как козочка, поедая морковь, выходит из вольера. Сотрудники биостанции с облегчением вздыхают. Не тут-то было: лосиха видит толпу зрителей и направляется к ней. Сотрудники биостанции напрягаются, но, лосиха простившись так с туристами, выходит за ворота биостанции. А дальше увидев новое дерево, начинает обгладывать его веточки, затем ее внимание привлекает скошенная трава клевера, потом ива. Несмотря на прогнозы сотрудников биостанции, к вечеру субботы лосиха обратно не вернулась. Не вернулась она и в воскресенье. Если ее поход за счастьем окажется удачным, и она не будет выходить к магистралям и жилым постройкам, то через несколько месяцев инспекторы перестанут за ней наблюдать и снимут с нее ошейник. По данным специалистов, в парке сейчас довольно внушительная популяция лосей, их порядка 50 особей. Так что найти себе пару новому лосю, скорей всего, не составит труда.

Как поделился с "РГ" старший государственный инспектор национального парка "Лосиный остров" Владимир Игумнов, беспокоится о судьбе лосихи не стоит. "Помимо датчика ее движения, за территорией парка следят инспектора территории парка, - рассказывает Игумнов. - Всего в штате 20 человек, территорию осматривают и пешком, и на квадроциклах. Нарушения бывают, но не так часто. Мы выписываем штрафы, основные - это за незаконное разжигание костра. По осени этих нарушений становится меньше. Но животных и птиц здесь не люди не трогают. А вот сами животные порой выходят к человеку, и не только из нашего парка. Так пару дней назад жители Перова видели самца лося, который забрел во двор одного из домов. Потом его же видели на улице Кетчерская, 2.

Фото: GettyImages
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Как позже рассказали "РГ" в пресс-службе парка, этого лося пришлось забрать на биостанцию. Ветеринары посмотрят за его самочувствием, и если все окажется нормально, через небольшое количество времени выпустят на волю. Помимо новичка, остались на биостанции два лосенка, рожденных в мае. Нашли их дачники в Ярославской области, мамы при малышах не было. Сейчас выкармливают их молоком три козочки. Еще есть пара взрослых лосих, пара кабанов и олень.

Кстати, по словам специалистов, если в лесу встретили лося, не нужно к нему идти или кричать, фотографироваться с ним. Лучше замереть и постараться уйти в сторону. Иначе миловидное жвачное животное превратится в смертельно опасное оружие. Наиболее агрессивно ведут себя лоси осенью и весной. Они наносят основной удар передними копытами.Так, взрослое животное ударом ноги ломает ствол осины диаметром 18 см, а годовалый лосенок-подросток копытом пробивает насквозь фанеру толщиной в сантиметр.

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