Москвичи заметили на улицах города робота-курьера, разъезжающего по тротуарам. Фотоснимками и видео с ним горожане делятся в социальных сетях. Как оказалось, технику тестирует "Яндекс".

В пресс-службе компании "РГ" объяснили: робот предназначен для транспортировки небольших грузов. Он полностью автономен: сам выстраивает маршрут и объезжает препятствия, передвигаясь по тротуарам со скоростью пешехода. И сам пересекает дорогу по "зебре". Внешне смахивает на миниатюрную машинку или робот-пылесос. "Яндекс.Ровер регулярно тестируется на улицах Москвы, - рассказали в компании. - Это прекрасная площадка, чтобы опробовать технологию, так как обеспечивает большое разнообразие дорожных и погодных условий".

Первое время робот трудился в штаб-квартире "Яндекса". Минувшей весной он начал работать в Сколково: два устройства там развозят документы и посылки. В будущем "Яндекс" намерен использовать роботов в своих сервисах - "Еде" или "Лавке". Не исключено, что к его услугам прибегнут склады и компании, где нужно перевозить небольшие грузы из точки А в точку Б. В том, что робокурьеры способны заменить людей на предприятиях и в бизнес-центрах, эксперты не сомневаются. А приживутся ли они на улице? По мнению собеседников "РГ", маловероятно. Роботу, говорит руководитель управления разработки компании АТОЛ Вадим Большаков, могут помешать погодные условия: снег, дожди, морозы. Он может застрять на льду или в сугробе. Быть может, не объедет и гигантскую лужу. Много лестниц, бордюров и троп, не отмеченных на карте. Для робота такие маршруты, отмечает директор по развитию "Промобот" Олег Кивокурцев, крайне трудны и даже опасны.

Робот полностью автономен: сам выстраивает маршрут и объезжает препятствия

Помешать работе робокурьеров могут и люди. "Прохожие не упустят шанса познакомиться с необычным устройством - потрогать, остановить, сфотографироваться с ним, - уверен основатель производителя образовательной робототехники "РОББО" Павел Фролов. - Речь не о вандализме, а скорее о любопытстве, которое может серьезно препятствовать работе курьера". Наверняка появятся и "охотники" на роботов, если узнают, что те перевозят ценный груз, полагает Большаков. Не стоит забывать и о киберпреступниках, которые могут проверить на прочность защиту новых устройств. Правда, взломать вряд ли удастся, говорит Олег Кивокурцев. Обычно такие роботы оснащены видеокамерами, датчиками и системами слежения. "Это не предотвращает на 100 процентов возможность порчи или кражи, но гарантированно привлечет нарушителя к ответственности", - отмечает Кивокурцев. За последний год, по его словам, подобные проекты запускали разные зарубежные компании. Чаще всего это были американские стартапы. В Сан-Франциско, например, один робокурьер загорелся прямо на улице.