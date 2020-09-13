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13.09.2020 03:30
Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в центральной России

Текст: Ольга Игнатова
К концу следующей недели ночные температуры в центре европейской территории России опустятся до плюс 5 градусов, а днем, по прогнозу Гидрометцентра, будет 11-16 тепла. Это ниже климатической нормы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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Самым теплым днем станет четверг, 17 сентября. "Всплеск тепла 17 сентября, когда температура будет выше 20 градусов, а затем наступит действительно холодная погода. Дневные температуры будут заметно ниже 15 градусов, а ночные - около 5 градусов", - рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, это характерно для всего Центрального округа России. В Москве в четверг воздух может прогреться даже до плюс 24 градусов. Как отметил синоптик, всплеск тепла во второй декаде сентября - достаточно редкое явление. По словам Вильфанда, это связано с адвекцией очень теплого, жаркого воздуха с юга, но это не антициклон.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала "Российской газете", что в отдельных регионах уже возможны заморозки и первый снег.

Так, небольшие заморозки с ночной температурой до минус одного градуса ожидаются в ближайшие ночи в Ульяновской, Воронежской областях, а также в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай (там по ночам до минус 2 градусов), в центральных, южных районах Красноярского края, Тыве, Хакасии (до минус 3 градусов). 13-14 сентября в Башкортостане (до минус 2 градусов).

В понедельник, 14 сентября, в западных, центральных и южных районах Иркутской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, в горных районах с мокрым снегом, усиление западного ветра до 15-18 м/с. В ближайшие два дня на большей части Бурятии сильный дождь, гроза, в горах мокрый снег. Установится даже временный снежный покров, а температура опустится на 8 и более градусов.

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