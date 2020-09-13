На Камчатке и Чукотке завершился Единый день голосования

Единый день голосования завершился в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. В первом регионе выбирали губернатора, во втором - глав сел и сельских депутатов.

На Камчатке двери 188 избирательных участков закрылись в 20:00 по местному времени.

"Начался подсчет голосов", - сообщили "РГ" в избиркоме края.

На 18:00 явка избирателей в регионе составила 35,5 процента. По словам главы камчатского избиркома Инги Ирининой, итоговый процент проголосовавших объявят вместе с подведением результатов выборов.

На Чукотке завершились выборы в органы местного самоуправления. В сельских поселениях Мейныпильгыно, Хатырка, Алькатваам Анадырского района, Омолон Билибинского района и Энурмино Чукотского района жители выбирали глав, а сельском поселении Островное Билибинского района - депутатов Совета поселения.