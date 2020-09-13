Солодов набирает 80,51% голосов после обработки 99,68% протоколов на Камчатке

Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов набирает 80,51% голосов. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на региональный избирком. Выводы сделаны по итогам обработки 99,68% протоколов.

Второе место занимает кандидат от ЛДПР Валерий Калашников с 6,70% голосов, третье - кандидат от "Справедливой России" Дмитрий Бобровских с 5,83% голосов.

Напомним, Камчатский край и Чукотка самыми первыми в стране завершили голосование 13 сентября. Подсчет результатов в этих регионах близок к концу.