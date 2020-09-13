В Приморье жителям пострадавшего от взрыва дома дадут новое жилье

Жителям дома в селе Вознесенка, чьи квартиры из-за взрыва не подлежат восстановлению, выдадут сертификаты на новое жилье. Об этом глава Приморья Олег Кожемяко заявил после осмотра места ЧП.

- Людям, у которых пострадало имущество, будет оказана материальная помощь. Предметами первой необходимости обеспечит глава муниципалитета, - цитирует Кожемяко пресс-служба правительства края.

Он добавил, что после оценки экспертной комиссии строители приступят к восстановлению дома. Ремонт должны закончить до конца года. При этом жильцов первого подъезда, вероятно, удастся заселить уже в ближайшее время.

Напомним, взрыв произошел в одной из квартир на верхнем этаже сегодня ночью. Тело ее хозяина - мужчины 1940 года рождения - уже извлекли из-под завалов. Соседи рассказали, что сначала он поджег стоящий рядом сарай, затем гараж, а после раздался хлопок в его квартире. Предположительно, взорвался баллон с газом. В жилье обрушились конструкции, пострадала расположенная ниже квартира.

Всего в доме 12 квартир, где проживает 21 человек. После ЧП их эвакуировали в местный Дом культуры.

Сейчас на месте взрыва работают спасатели, которые разбирают завалы.