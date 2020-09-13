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13.09.2020 13:21
Рубрика: Общество

Лишившийся ног при обрушении казармы уфимец покорил Эльбрус

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Рустам Набиев, лишившийся ног в результате обрушения казармы в Омске, осуществил свою давнюю мечту и покорил Эльбрус. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram.com/salomonRussia/
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- Я смог взойти на Эльбрус! Сил нет совсем, очень устал. Как в себя приду, выйду на связь. Руки просто отваливаются, - написал он.

Молодой человек уже несколько лет ведет блог, который мотивирует других людей с инвалидностью и без жить и двигаться вперед, не сдавайся перед трудностями. В блоге Рустам подробно описывает все, что происходит в его жизни. Последние недели главной темой стала подготовка и восхождение на Эльбрус.

Планировалось, что до конечной точки - вершины Эльбруса - Рустам поднимется на санях, однако во время тренировки выяснилось, что это возможно только при условии, если кто-то будет толкать сани сзади. Но молодой человек на такой подъем не согласился, поэтому было решено, что подниматься он будет на руках с помощью ледорубов.

- Я просто хочу сделать все своими силами, пройти это путь без посторонней помощи, потому что это нужно, в первую очередь, мне. Я не хочу, чтоб меня катали или таскали. Это не героизм и не подвиг. Я в первую очередь думаю о своем здоровье и о тех, кто ждет меня дома. Поэтому если что, мы сразу разворачиваемся назад, - написал накануне восхождения Рустам Набиев.

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