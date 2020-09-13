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13.09.2020 11:39
Рубрика: Власть

В Татарстане проголосовала почти половина избирателей

Текст: Олег Платонов (Казань)

В первые два дня голосования явка избирателей в Татарстане составила почти 49,7 процента. Такие данные озвучил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. По его словам, от жителей республики поступают немногочисленные звонки с жалобами на работу мобильных избирательных участков, но проблемы старались решать оперативно.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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- Количество дней, когда проходит голосование, увеличилось, а вот число членов избиркома - нет, - посетовал он.

Самая высокая явка на губернаторских выборах среди российских регионов за первый день голосования - в Татарстане (27,5 процента). Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. По ее словам, республика лидирует и на довыборах депутатов в Государственную Думу.

В Татарстане проходят сразу четыре избирательные кампании: выборы президента РТ, депутатов местных органов власти, а также дополнительные выборы в Госдуму РФ и Госсовет РТ. Место в нижнюю палату федерального парламента стало вакантным после трагической гибели депутата Айрата Хайруллина, который разбился на вертолете весной этого года.

Впервые на выборах президента РТ в качестве общественных наблюдателей позвали более ста местных блогеров.

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