Минниханов лидирует на выборах президента Республики Татарстан

По сведениям ЦИК России, после обработки 2,28 процента бюллетеней действующий руководитель региона Рустам Минниханов набирает 88,6 процента на выборах президента РТ.

На выборах в Татарстане проголосовали, по предварительным данным, 73,6 процента избирателей, то есть более 2,1 миллиона человек. Такие данные привел глава центризбиркома республики Андрей Кондратьев.

По его прогнозам, подсчет голосов завершится не раньше утра понедельника, 14 сентября, поскольку в республике прошли сразу четыре избирательные кампании - выборы президента РТ, муниципальных депутатов, а также дополнительные выборы в Госдуму РФ и региональный Госсовет.

На нескольких избирательных участках, включая крупные города, явка составила 100 процентов. Серьезных инцидентов при голосовании не зафиксировано, за процессом на участках в общей сложности следили около 20 тысяч человек, включая популярных в регионе блогеров, ставших наблюдателями.