Матч "Ротор" - "Краснодар" отменен из-за COVID-19

Матч 7-го тура РПЛ "Ротор" - "Краснодар", который должен был состояться 13 сентября на стадионе "Волгоград-Арена", отменен. Решение об этом было принято оперативным штабом Российской премьер-лиги из-за положительных тестов на COVID-19 у футболистов волгоградской команды.

"12 сентября в футбольном клубе "Ротор" было выявлено семь положительных тестов на коронавирус. Заболевшие были изолированы от команды", - говорится в сообщении.

Тест оказался положительным у Александра Довбни, Ильи Жигулева, Александра Саплинова, Азата Байрыева, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина и Ники Кипиани.

Повторные анализы показали, что еще три сотрудника ФК "Ротор" инфицированы коронавирусом.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура"Ротор" - "Краснодар" не состоится" - приняли решение в РПЛ.