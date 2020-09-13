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13.09.2020 18:17
Рубрика: Спорт

Матч "Ротор" - "Краснодар" отменен из-за COVID-19

Текст: Николай Грищенко

Матч 7-го тура РПЛ "Ротор" - "Краснодар", который должен был состояться 13 сентября на стадионе "Волгоград-Арена", отменен. Решение об этом было принято оперативным штабом Российской премьер-лиги из-за положительных тестов на COVID-19 у футболистов волгоградской команды.

Фото: Пресс-служба СК "Ротор"
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"12 сентября в футбольном клубе "Ротор" было выявлено семь положительных тестов на коронавирус. Заболевшие были изолированы от команды", - говорится в сообщении.

Тест оказался положительным у Александра Довбни, Ильи Жигулева, Александра Саплинова, Азата Байрыева, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина и Ники Кипиани.

Повторные анализы показали, что еще три сотрудника ФК "Ротор" инфицированы коронавирусом.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в волгоградской команде и невозможностью обеспечить безопасность проведения матча игра 7-го тура"Ротор" - "Краснодар" не состоится" - приняли решение в РПЛ.

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