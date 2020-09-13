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13.09.2020 07:08
Рубрика: Происшествия

Появилось видео крупного пожара в жилом доме в Краснодаре

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В Сети опубликовано видео мощного пожара, который произошел в сегодня ночью в многоквартирном жилом доме в Музыкальном микрорайоне города Краснодара.

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- По уточненной информации, пожар в Краснодаре  в воскресенье, 13 сентября, локализован в 5 часов 30 минут на площади 4 тысячи 400 квадратных метров, - рассказал "РГ" начальник пресс-службы ГУ МЧС по Кубани Никита Гавриляк,

Как уже сообщалось, здесь в течение трех часов пожарные тушили огонь, вспыхнувший в многоэтажке по улице Жигуленко, 2. На кадрах размещенного в Сети сюжета видно, что крышу и чердак по всему периметру расположенного квадратом дома охватил сильнейший огонь. Идет эвакуация жильцов. Во дворе видны машины спасателей, которые тушат огонь.

Голос за кадром на одном из видео говорит, что якобы пожар произошел после свадьбы, которая гуляла накануне в доме. И будто бы ее участники "запускали фейерверки".

В настоящий момент всех эвакуированных жильцов (по предварительным данным, это порядка 300 человек) уже размещают в пункте временного размещения, который развернут в соседней средней школе.

На месте ЧП развернут оперативный штаб.

В администрации Краснодара уточнили, что пострадавший дом не газифицирован, отключен в связи с пожаром от электричества и водоснабжения. По предварительным данным, пожар в многоквартирном здании вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем. Обстоятельства ЧП установят эксперты.

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