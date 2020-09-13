Наталья Комарова продлила полномочия сенатора от ХМАО

Продлены полномочия Эдуарда Исакова в качестве члена Совета Федерации, представляющего интересы Югры.

Постановление об этом подписала Наталья Комарова, избранная 13 сентября думой Ханты-Мансийского автономного округа на третий губернаторский срок.

Уроженец Свердловска Эдуард Исаков в свое время снискал мировую известность как штангист, победитель соревнований всероссийского, европейского и мирового ранга. Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, возглавляющий Олимпийский совет Югры, является сенатором с 2015 года. С 2017-го - он заместитель руководителя Уральского межрегионального координационного совета партии "Единая Россия", курирует вопросы спорта, молодежной политики, патриотического воспитания и волонтерской деятельности.