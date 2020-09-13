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13.09.2020 19:51
Рубрика: Общество

"Роскомос": Угроза столкновения МКС и американского спутника миновала

Текст: Наталия Ячменникова
Специалисты "Роскосмоса" приняли решение не проводить маневр по уклонению МКС от деактивированного американского спутника BRICSat-2, так как он не представляет опасности.

"По данным системы АСПОС ОКП (АО "ЦНИИмаш", входит в "Роскосмос"), контролирующей околоземное космическое пространство, бывший американский военный спутник BRICSat-2 не представляет опасности для Международной космической станции. На основе аналитики полученных данных группы управления полетом МКС приняли решение не проводить маневр уклонения", - сообщает пресс-служба госкорпорации.

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В ночь с 13 на 14 сентября в 02:23 мск специалисты прогнозировали сближение МКС с американским спутником BRICSat-2, превратившимся в так называемый "космический мусор". В связи с этим российские специалисты планировали провести маневр уклонения с 00:00 до 01:00 мск 14 сентября.

Напомним, что МКС эксплуатируется с 1998 года. За это время станции пришлось делать не один десяток маневров, чтобы избежать опасного сближения с тем, что называют "отходами" на орбите. А в среднем предупреждения об опасном сближении с МКС космического мусора поступают в ЦУП едва ли не каждую неделю.

Сегодня в космосе хаотично движутся свыше 13 тысяч объектов, размер которых превышает 20-30 см. Из них лишь примерно 7 процентов - космические аппараты. Все остальное - гигантская свалка, раскиданная по орбитам: "мертвые" спутники, обломки конструкций, элементы, которые сопутствуют выведению аппаратов и которые образуются при их разрушении.

По данным специалистов, число потенциально угрожающих МКС космических объектов на высотах 415-420 км (как раз там, где летает космическая станция) уже приближается к тысяче единиц. Конечно, станция сконструирована с учетом опасности поражения орбитальным "мусором": снабжена системами активной и пассивной защиты. Считается, что орбитальный комплекс сможет выдержать столкновение с обломком диаметром 1 см. Но проблема из года в год становится все серьезнее.

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"Низкие" орбиты наиболее засорены. Обломков размером меньше 20 см насчитывается уже сотни тысяч. А вот "мусоринок" в 1 сантиметр и менее - вообще десятки миллионов! Именно эта мелочь наиболее опасна, говорят специалисты, потому что предоставлена сама себе. А скорости в космосе огромные - до 10-15 км в секунду. И энергия такого мусора сравнима с груженым КамАЗом, который мчится со скоростью 80-100 км в час.

В "Роскосмосе" отметили, что российская сторона неоднократно обращала внимание других стран на опасность, вызванную созданием низкоорбитальных спутниковых группировок.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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