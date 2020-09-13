"Спартак" иронично отреагировал на отказ ЦСКА выделить сектор на дерби

В "Спартаке" с иронией отреагировали на заявление футбольного клуба ЦСКА о том, что болельщикам "красно-белых" не будет предоставлен гостевой сектор на дерби.

"Жаль, что без наших болельщиков на Песчаной сегодня будет еще тише, чем обычно", - говорится в официальном микроблоге "Спартака" в Twitter.

Ранее глава департамента по коммуникациям "красно-белых" Антон Фетисов заявил, что спартаковским фанатам могут предоставить сектор на дерби. Однако в ЦСКА эту информацию опровергли.

Матч ЦСКА и "Спартака" в рамках седьмого тура чемпионата России пройдет в воскресенье на арене армейцев в Москве и начнется в 19.00.